Rois decreta restricciones temporales en el uso del agua para garantizar el abastecimiento

Casa del Concello de Rois Archivo

El Ayuntamiento de Rois ha decretado restricciones temporales en el uso del agua con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable ante la disminución de las reservas disponibles.

Las medidas, recogidas en un bando municipal, prohíben llenar total o parcialmente piscinas privadas, lavar vehículos con agua de la red municipal y regar jardines, zonas verdes, huertas de ocio y espacios ornamentales utilizando agua del abastecimiento público.

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Además, el Consistorio hace un llamamiento a la ciudadanía para realizar un consumo responsable, evitando usos innecesarios y adoptando medidas de ahorro tanto en los hogares como en los establecimientos comerciales.

El alcalde, Ramón Tojo, señala que las restricciones tienen carácter preventivo y permanecerán en vigor hasta que mejore la situación del abastecimiento.