Amipa impulsa un proyecto para convertir el Camino de Santiago en un espacio de inclusión activa

La Asociación Amipa pondrá en marcha este viernes, 24 de julio, una nueva jornada del proyecto Camiño á Inclusión, una iniciativa que busca fomentar la participación activa de las personas con discapacidad intelectual en el Camino Portugués a Santiago.

Entre las 9.00 y las 12.00 horas, en el atrio de la iglesia de A Escravitude, un grupo de usuarios de la entidad ofrecerá acogida, orientación e información a los peregrinos que recorren esta ruta jacobea. La actividad volverá a celebrarse el 29 de julio en el mismo horario y emplazamiento.

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Los participantes llegan a esta iniciativa tras completar un programa de formación específico sobre la historia del Camino de Santiago, atención al peregrino, comunicación accesible, patrimonio rural gallego, habilidades sociales y otros aspectos relacionados con la hospitalidad. Durante la jornada también sellarán credenciales, darán a conocer los recursos del entorno y mostrarán la artesanía y los productos de papelería elaborados en los talleres de Amipa, inspirados en el Camino y en la identidad de la comarca del Sar.

El proyecto apuesta por un modelo en el que las personas con discapacidad intelectual dejan de ser únicamente destinatarias de programas sociales para asumir un papel activo como anfitrionas, compartiendo conocimientos y hospitalidad con peregrinos llegados de distintos países. El objetivo es favorecer el intercambio cultural, fortalecer los vínculos con la comunidad y promover una visión más abierta y participativa de la inclusión.

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La iniciativa está impulsada por Alma Peregrina, en colaboración con Amipa, que financia el proyecto, y cuenta con el apoyo de la agencia especializada Galiwonders, que aporta recursos económicos, materiales y personal para labores de traducción, además de la Parroquia de A Escravitude y otras entidades vinculadas al Camino de Santiago.

El programa se desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre y concluirá con un Camino Jacobeo Inclusivo hasta la plaza del Obradoiro, en un acto colectivo que pondrá el broche final a esta experiencia de participación comunitaria.