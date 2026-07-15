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Rois

La XVIII Andaina por Parellas de Rois ya tiene nueva fecha tras su aplazamiento por la ola de calor

La prueba se celebrará el 26 de septiembre; las personas inscritas conservarán su plaza y el 26 de agosto se abrirá un nuevo plazo para cubrir las vacantes

Redacción
15/07/2026 16:00
Participantes nunha edición anterior da Andaina do Santo Isidro en Rois
Participantes en una edición anterior da Andaina do Santo Isidro en Rois
Concello de Rois
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La XVIII Andaina por Parellas de Rois se celebrará finalmente el próximo 26 de septiembre, después de que la organización decidiera suspender la cita prevista para comienzos de julio siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y deportivas.

El Concello de Rois y el Colectivo Remonte han confirmado que todas las personas que ya estaban inscritas mantendrán automáticamente su plaza, sin necesidad de realizar ningún trámite. Además, quienes no puedan participar en la nueva fecha podrán ceder su inscripción a otra persona.

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Para completar las plazas que puedan quedar vacantes, el próximo 26 de agosto se abrirá un nuevo periodo de inscripción, del que la organización facilitará toda la información.

La andaina, una cita ya consolidada en el calendario deportivo del municipio, consistirá en un recorrido circular de aproximadamente 15 kilómetros y de baja dificultad, con salida y llegada en el polideportivo municipal de Rois. La prueba arrancará a las 16.30 horas y recorrerá distintos núcleos y espacios naturales del municipio.

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La organización, en la que colaboran el Concello de Rois, el Colectivo Remonte, la Diputación de A Coruña y Protección Civil, agradece la comprensión de los participantes por el aplazamiento y anima a la ciudadanía a sumarse a esta nueva convocatoria.

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