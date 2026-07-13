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Diario de Ferrol

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Rois

Ana Calvo foi a porteira menos goleada do Torneo Interparroquial de Fútbol 7 de Rois

A gardameta de Buxán, única muller participante na competición, foi clave para o triunfo do seu equipo na XX edición do campionato.

Redacción
13/07/2026 16:59
Trofeos individuais
Ana Calvo recibe o premio
CONCELLO DE ROIS
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A xogadora Ana Calvo Viturro converteuse nunha das protagonistas da XX edición do Torneo Interparroquial de Fútbol 7 do Concello de Rois ao ser a porteira menos goleada da competición.

A gardameta, única muller participante no campionato, encaixou só nove goles durante todo o torneo e foi clave para que o equipo de Buxán se proclamase campión.

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A competición, disputada o pasado sábado no campo do Pino, en Urdilde, reuniu dez equipos das distintas parroquias do municipio. Ademais do título, Buxán recibiu tamén o trofeo ao equipo menos goleado grazas ao rendemento defensivo liderado por Ana Calvo.

Desde o Concello de Rois felicitan á gardameta pola súa actuación e destacan o seu exemplo, ao tempo que animan a que cada vez máis mulleres participen nas próximas edicións do torneo.

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O concelleiro de Deportes, José Luis Ares Martínez, foi o encargado de entregar os trofeos ao remate da competición.

A clasificación final estivo encabezada por Buxán, seguido de San Pedro e Urdilde. O premio ao equipo máis deportivo foi para San Xoán, mentres que Pablo Rey Martínez, de Urdilde, rematou como máximo goleador do torneo.

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