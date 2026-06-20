La Escuela Municipal de Música de Rois abre el plazo de matrícula para el curso 2026-2027
Las inscripciones podrán realizarse hasta el 10 de julio e incluyen formación musical para niños desde los 3 años y adultos, con nuevas asignaturas de armonía clásica y moderna
La Escuela Municipal de Música (ESMU) de Rois ha abierto el plazo de matrícula para el curso 2026-2027. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 10 de julio a través de la página web municipal.
La oferta formativa está dirigida tanto a niños y niñas a partir de 3 años como a personas adultas, e incluye clases de música y movimiento, lenguaje musical, armonía, canto e instrumentos como guitarra, piano, batería, violín, acordeón, saxofón, clarinete o trompeta, entre otros.
Como principal novedad, la ESMU incorpora dos asignaturas diferenciadas de armonía: una orientada a la música moderna, centrada en estilos como el pop, el rock o el jazz, y otra enfocada a la armonía clásica, desde el barroco hasta el romanticismo.
La programación también contempla actividades colectivas como conjuntos instrumentales, orquesta de cuerda, coro infantil y coro de adultos, además de intercambios con otras escuelas de música.
La matrícula anual tiene un coste de 30 euros, a los que se suman las cuotas correspondientes a cada actividad. Además, existen diferentes bonificaciones para familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad y alumnado que se matricule en varias actividades o abone el curso completo.
Las personas interesadas pueden obtener más información en el edificio multiusos de Rois o a través del teléfono 981 816 061.