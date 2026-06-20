Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rois

La Escuela Municipal de Música de Rois abre el plazo de matrícula para el curso 2026-2027

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 10 de julio e incluyen formación musical para niños desde los 3 años y adultos, con nuevas asignaturas de armonía clásica y moderna

Redacción
20/06/2026 12:15
20260611_Rois_ESMU_inicia_intercambio_Asturias-2
La programación también contempla actividades colectivas
JUAN MARTINEZ
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Escuela Municipal de Música (ESMU) de Rois ha abierto el plazo de matrícula para el curso 2026-2027. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 10 de julio a través de la página web municipal.

La oferta formativa está dirigida tanto a niños y niñas a partir de 3 años como a personas adultas, e incluye clases de música y movimiento, lenguaje musical, armonía, canto e instrumentos como guitarra, piano, batería, violín, acordeón, saxofón, clarinete o trompeta, entre otros.

El Concello de Ames presenta su grupo inclusivo de teatro con una representación sobre el eclipse de este 12 de agosto

Abierto el plazo para renovar plaza en la Escola Municipal de Teatro de Ames

Más información

Como principal novedad, la ESMU incorpora dos asignaturas diferenciadas de armonía: una orientada a la música moderna, centrada en estilos como el pop, el rock o el jazz, y otra enfocada a la armonía clásica, desde el barroco hasta el romanticismo.

La programación también contempla actividades colectivas como conjuntos instrumentales, orquesta de cuerda, coro infantil y coro de adultos, además de intercambios con otras escuelas de música.

20260611_Rois_ESMU_inicia_intercambio_Asturias-1

La Escola de Música de Rois inicia un intercambio en Asturias con concierto en Piloña

Más información

La matrícula anual tiene un coste de 30 euros, a los que se suman las cuotas correspondientes a cada actividad. Además, existen diferentes bonificaciones para familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad y alumnado que se matricule en varias actividades o abone el curso completo.

Las personas interesadas pueden obtener más información en el edificio multiusos de Rois o a través del teléfono 981 816 061.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

20260611_Rois_ESMU_inicia_intercambio_Asturias-2

La Escuela Municipal de Música de Rois abre el plazo de matrícula para el curso 2026-2027
Redacción
20260611_Rois_ESMU_inicia_intercambio_Asturias-1

La Escola de Música de Rois inicia un intercambio en Asturias con concierto en Piloña
Redacción
Varios menores disfrutando de las actividades del concello

Rois impulsa el Bono Cultura Familia para apoyar la conciliación
Redacción
En el pleno extraordinario se abordó la cuestión del pleno y también se mostró el duelo por el fallecimiento del profesor Lois Aldegunde

Rois cederá la antigua escuela de Sorribas para crear un centro de día para personas con discapacidad
Redacción