La Escola de Música de Rois inicia un intercambio en Asturias con concierto en Piloña

n este intercambio participan 11 alumnos y alumnas, tres profesoras y el director del centro JUAN MARTINEZ

La Escola Municipal de Música de Rois ha iniciado un nuevo intercambio musical con un viaje al municipio asturiano de Piloña, donde este viernes ofrecerá un concierto junto a la Escuela de Música El Ablanu con motivo de las fiestas de San Antonio en Infiesto.

El alcalde de Rois, Ramón Tojo, despidió este jueves a la comitiva en el multiusos municipal, en un acto en el que también estuvieron presentes la concejala de Cultura, Victoria Quiroga, el director de la ESMU, Manuel Villar, y la gestora cultural Anayansi Singh.

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Tojo destacó la importancia de este tipo de intercambios, que permiten al alumnado ampliar su formación musical y conocer otras culturas. El grupo ha estado preparando el repertorio durante todo el curso para esta actividad.

En este intercambio participan 11 alumnos y alumnas, tres profesoras y el director del centro, que estarán acompañados por la concejala de Cultura y la gestora cultural.

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Tras su llegada a Piloña, la comitiva será recibida por la directora de la Escuela de Música El Ablanu, Patricia Miriam Martínez, junto al alumnado y profesorado del centro anfitrión, que les acompañarán en la visita al entorno.

El concierto tendrá lugar este viernes a las 19:00 horas, con un repertorio que incluirá temas como Mamma Mia, It’s My Life, Cando caia o sol y Hoxe, mañá e sempre, con arreglos de Gabriel Miguéns y Xiao Berlai.

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La actuación finalizará con un concierto conjunto entre ambas agrupaciones, que interpretarán Miña terra galega y el tema tradicional asturiano La rapacina.

Durante la estancia, la comitiva también visitará Oviedo, Covadonga y Cangas de Onís, además de participar en las fiestas patronales de Piloña. El intercambio se suma a otras experiencias previas del Concello de Rois con la ESMU en ciudades como Venecia, Hungría, Letonia y Portugal.