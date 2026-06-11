Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rois

La Escola de Música de Rois inicia un intercambio en Asturias con concierto en Piloña

El alumnado y profesorado de la ESMU actuará junto a la Escuela de Música El Ablanu en las fiestas de San Antonio en Infiesto

Redacción
11/06/2026 16:42
20260611_Rois_ESMU_inicia_intercambio_Asturias-1
n este intercambio participan 11 alumnos y alumnas, tres profesoras y el director del centro
JUAN MARTINEZ
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Escola Municipal de Música de Rois ha iniciado un nuevo intercambio musical con un viaje al municipio asturiano de Piloña, donde este viernes ofrecerá un concierto junto a la Escuela de Música El Ablanu con motivo de las fiestas de San Antonio en Infiesto.

El alcalde de Rois, Ramón Tojo, despidió este jueves a la comitiva en el multiusos municipal, en un acto en el que también estuvieron presentes la concejala de Cultura, Victoria Quiroga, el director de la ESMU, Manuel Villar, y la gestora cultural Anayansi Singh.

InÃ©s Varela

'Camiñar sen límites' llena Rois de inclusión y moda con once participantes

Más información

Tojo destacó la importancia de este tipo de intercambios, que permiten al alumnado ampliar su formación musical y conocer otras culturas. El grupo ha estado preparando el repertorio durante todo el curso para esta actividad.

En este intercambio participan 11 alumnos y alumnas, tres profesoras y el director del centro, que estarán acompañados por la concejala de Cultura y la gestora cultural.

Xeodestino Terras Santiago Turoperadores

El Xeodestino Terras de Santiago promociona su oferta turística en Turexpo Galicia

Más información

Tras su llegada a Piloña, la comitiva será recibida por la directora de la Escuela de Música El Ablanu, Patricia Miriam Martínez, junto al alumnado y profesorado del centro anfitrión, que les acompañarán en la visita al entorno.

El concierto tendrá lugar este viernes a las 19:00 horas, con un repertorio que incluirá temas como Mamma Mia, It’s My Life, Cando caia o sol y Hoxe, mañá e sempre, con arreglos de Gabriel Miguéns y Xiao Berlai.

Varios menores disfrutando de las actividades del concello

Rois impulsa el Bono Cultura Familia para apoyar la conciliación

Más información

La actuación finalizará con un concierto conjunto entre ambas agrupaciones, que interpretarán Miña terra galega y el tema tradicional asturiano La rapacina.

Durante la estancia, la comitiva también visitará Oviedo, Covadonga y Cangas de Onís, además de participar en las fiestas patronales de Piloña. El intercambio se suma a otras experiencias previas del Concello de Rois con la ESMU en ciudades como Venecia, Hungría, Letonia y Portugal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

20260611_Rois_ESMU_inicia_intercambio_Asturias-1

La Escola de Música de Rois inicia un intercambio en Asturias con concierto en Piloña
Redacción
Varios menores disfrutando de las actividades del concello

Rois impulsa el Bono Cultura Familia para apoyar la conciliación
Redacción
En el pleno extraordinario se abordó la cuestión del pleno y también se mostró el duelo por el fallecimiento del profesor Lois Aldegunde

Rois cederá la antigua escuela de Sorribas para crear un centro de día para personas con discapacidad
Redacción
Los mayores en su paseo por el paseo por la Ría de Noia

El Centro de Día de Rois organiza un paseo en barco adaptado para sus mayores
Redacción