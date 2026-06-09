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Rois

Rois impulsa el Bono Cultura Familia para apoyar la conciliación 

La ayuda municipal permitirá cubrir hasta 150 euros por menor en campamentos y actividades socioculturales puntuales no bonificadas

Redacción
09/06/2026 18:34
Varios menores disfrutando de las actividades del concello
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El Concello de Rois ha puesto en marcha el nuevo Bono Cultura Familia, una línea de apoyo destinada a facilitar la conciliación familiar mediante la financiación parcial de actividades socioculturales para menores empadronados en el municipio.

Esta ayuda contempla un máximo de 150 euros anuales por menor y podrá aplicarse a actividades puntuales que no estén ya incluidas en la programación municipal bonificada. El primer uso previsto será el campamento de verano en Valdoviño.

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El bono se aplicará directamente en el momento de la inscripción, reduciendo el importe que debe abonar la familia beneficiaria. Podrán solicitarlo las familias empadronadas en Rois con menores nacidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2023, según recogen las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

La solicitud deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Concello, presentando la instancia general junto al formulario específico habilitado en la web municipal.

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El programa está destinado exclusivamente a actividades socioculturales puntuales organizadas por el Concello, como campamentos, talleres, cursos breves o actividades culturales relacionadas con la música, el teatro, la danza, las artes plásticas o la lengua gallega.

Quedan excluidas las actividades ya bonificadas dentro de la programación anual, así como excursiones, viajes, intercambios culturales y la compra de material. Tampoco podrá aplicarse a actividades con un precio inferior a 100 euros por persona.

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