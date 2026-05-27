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Rois

Rois cederá la antigua escuela de Sorribas para crear un centro de día para personas con discapacidad

El pleno aprueba por unanimidad la cesión del edificio a Amipa, que habilitará un servicio con diez plazas financiado por la Xunta

Redacción
27/05/2026 16:24
En el pleno extraordinario se abordó la cuestión del pleno y también se mostró el duelo por el fallecimiento del profesor Lois Aldegunde
En el pleno extraordinario se abordó la cuestión del pleno y también se mostró el duelo por el fallecimiento del profesor Lois Aldegunde
JUAN MARTINEZ
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El Concello de Rois cederá a la Asociación Amipa la antigua escuela unitaria de Sorribas para poner en marcha un centro de día para personas con discapacidad con capacidad para diez plazas. La medida fue aprobada por unanimidad durante el pleno extraordinario celebrado este martes, después de que tanto esta unitaria como la de A Peruca dejasen de estar adscritas al servicio público de educación.

El alcalde, Ramón Tojo, destacó que “trátase dun proxecto moi importante” y explicó que la iniciativa sale adelante gracias a las gestiones realizadas ante la Consellería de Política Social, que será la encargada de financiar el nuevo servicio.

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El centro será gestionado por Amipa y complementará la actividad que la asociación ya desarrolla en el centro ocupacional situado en la rectoral de Sorribas. El regidor avanzó que el Concello firmará próximamente un convenio de cesión del inmueble para permitir el desarrollo del proyecto.

Por otra parte, la antigua unitaria de A Peruca quedará a disposición del Concello para futuros usos. Actualmente, el edificio es utilizado por el Club de Pesca Deportiva Londra.

En la misma sesión plenaria también se aprobó inicialmente la desafectación de un camino en Ferreiros, en la parroquia de Costa, tras la solicitud de un vecino para realizar una permuta de terrenos con el Concello. La propuesta incluye la cesión de nuevas franjas para mejorar la accesibilidad de otros caminos públicos y una aportación económica de 1.150 euros.

El pleno comenzó además con un recuerdo al profesor Lois Aldegunde, fallecido este martes a los 58 años tras padecer ELA. La Corporación trasladó su pésame a la familia y acordó donar a la Asociación Galega de ELA las dietas correspondientes a la sesión plenaria.

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