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Rois

El Centro de Día de Rois organiza un paseo en barco adaptado para sus mayores

La actividad recorre la ría de Noia y busca fomentar el envejecimiento activo y la accesibilidad

Redacción
25/05/2026 13:06
Los mayores en su paseo por el paseo por la Ría de Noia
Los mayores en su paseo por el paseo por la Ría de Noia
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El Centro de Día de Rois ha organizado un paseo en barco adaptado por la ría de Noia dirigido a sus usuarios en colaboración con Náutica Adaptada de Noia.

La actividad permite a las personas mayores disfrutar de un recorrido accesible de unos 50 minutos por distintos puntos de la ría, con salida desde las instalaciones del Real Club Náutico de Portosín. Durante la travesía visitarán lugares como la Illa da Creba, las bateas y la playa de Coira.

La directora del centro, María Vilas, destacó la importancia de esta iniciativa al señalar que “para muchas de las personas mayores del centro, el mar forma parte de su historia de vida”. Además, subrayó que para una de las participantes, de 97 años, será la primera vez que suba a un barco.

Estas actividades sirven para fortalecer los vínculos entre los más pequeños y los mayores

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La propuesta forma parte del programa comunitario anual del centro, orientado a promover el envejecimiento activo, la participación social y el bienestar emocional de las personas usuarias.

Por su parte, el responsable de Adeco-Dea Noia Náutica Adaptada, Pepe, señaló que esta colaboración “permite acercar el mar a todas las personas, independientemente de sus capacidades, garantizando una experiencia inclusiva y plenamente accesible”.

Con esta actividad, el Centro de Día de Rois refuerza su apuesta por la accesibilidad y por iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

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