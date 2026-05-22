Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rois

Rois mergúllase na historia e evolución da pandeireta galega cunha exposición

O edificio multiúsos acollerá do 22 de maio ao 11 de xuño unha mostra sobre a historia, evolución e vixencia do instrumento

Redacción
22/05/2026 07:39
Esta exposición revindica un dos instrumentos máis representativos da nosa tradición
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O edificio multiúsos de Rois acollerá do 22 de maio ao 11 de xuño a exposición A pandeireta galega. Actualización dun instrumento ancestral, unha iniciativa organizada polo Consello da Cultura Galega e o Concello de Rois arredor dun dos instrumentos máis representativos da tradición musical galega.

A programación inaugural desenvolverase este venres a partir das 18.00 horas coa participación da presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; do alcalde de Rois, Ramón Tojo Lens; e dos comisarios da mostra, Luciano Pérez Díaz e Suso Vaamonde Manteiga.

A continuación celebraranse varios relatorios centrados na transmisión dos coñecementos arredor da pandeireta, a súa evolución e as novas formas de interpretación. Entre eles destaca 'O caso das pandeireteiras de Rois', a cargo de Mercedes Autrán Romero, sobre a experiencia dun grupo de nenas que se achegou á música tradicional da man de avoas cantareiras e dunha mestra hai catro décadas.

A Festa da Poesía de Conxo celebra unha edición con protagonismo feminino e novas voces da creación galega

Más información

O programa incluirá tamén intervencións sobre a percusión de man no Real Coro Toxos e Froles de Ferrol e sobre os novos usos e técnicas de interpretación da pandeireta na actualidade. Ademais, a sesión contará coa participación da Escola de Música e Baile Tradicional do Concello de Outes.

A mostra ofrece un percorrido pola historia, evolución e vixencia da pandeireta galega, un instrumento especialmente ligado ás cantareiras e á música popular tradicional, poñendo en valor a súa conservación e adaptación aos novos contextos culturais.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Rois mergúllase na historia e evolución da pandeireta galega cunha exposición
Redacción
Participantes en la VII Andaina del Santo Isidro Letras Galegas

Rois reúne a 350 personas en la VII Andaina del Santo Isidro Letras Galegas
Redacción
José Luis Franco fue reconocido por su trayectoria

Rois rinde homenaje a José Luis Franco en la Festa de Santo Isidro
Laura Rodríguez
Fachada del Concello de Padrón

Padrón, Rois y Dodro sortean 1.000 euros para impulsar las compras en el comercio local
Redacción