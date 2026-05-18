Rois reúne a 350 personas en la VII Andaina del Santo Isidro Letras Galegas

Participantes en la VII Andaina del Santo Isidro Letras Galegas JUAN MARTINEZ

Unas 350 personas de todas las edades participaron este domingo, 17 de mayo, en la VII Andaina del Santo Isidro Letras Galegas, organizada por el Concello de Rois dentro de la programación de las fiestas patronales y de la conmemoración del Día das Letras Galegas.

La actividad contó con un recorrido con salida y llegada en el polideportivo de Urdilde, en una jornada marcada por el buen ambiente y la elevada participación.

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Los distintos puntos kilométricos de la ruta incluyeron coplas populares recogidas por Clodio González Pérez en el Cancioneiro popular del Concello de Rois, una propuesta con la que el ayuntamiento quiso unir la práctica deportiva con la divulgación de la tradición oral y cultural del municipio.

Las personas participantes fueron invitadas a compartir fotografías de la ruta en redes sociales con el hashtag #Roiscoasletras, para participar en el sorteo de unas zapatillas de senderismo, una iniciativa que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de mayo.

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El Concello de Rois agradeció la colaboración de Panadería San José, Agro Esparís, Agronovo Rois, Primas Bentrón y de la agrupación de Protección Civil, entidades que contribuyeron al desarrollo de esta séptima edición de la andaina.