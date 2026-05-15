Rois rinde homenaje a José Luis Franco en la Festa de Santo Isidro

José Luis Franco fue reconocido por su trayectoria JUAN MARTINEZ

El alcalde de Rois, Ramón Tojo, agradeció la asistencia de las 700 personas que hoy participaron en la comida popular del Santo Isidro, durante la cual el Concello rindió homenaje a José Luis Franco Pérez, “un home ao que todos coñecemos e que durante máis de 45 anos rexentou a taberna A Carballeira, en Sorribas, un punto de encontro para moitos de nós", aseguró.

Visiblemente emocionado por recibir el homenaje del Santo Isidro Labrador, José Luis Franco dio las gracias “a todas as persoas que durante máis de 45 anos” pasaron por la taberna A Carballeira, en Sorribas, que regenta desde 1979, primero acompañado de su madre y, en los últimos años, junto a su esposa Catalina Cobas.

“Grazas a todas esas persoas que viñan todos os días ou cando podía, e que me fixeron sentir máis que como un taberneiro, como un amigo ou como un compañeiro”, afirmó. Como recuerdo del homenaje, Ramón Tojo le entregó la figura de un peregrino.

La fiesta del Santo Isidro sirvió también este año para que Gabi García Calvo, más conocido en redes como @gabiii8, se estrenara como pregonero.

Natural de Casal de Seira es un joven de 34 años que comenzó a trabajar como educador en la escuela infantil de Rois, profesión que ahora ejerce en la escuela infantil A Galiña Azul de Dodro.

“Hoxe cumplo un soño: dar o meu primeiro pregón no pobo onde nacín, me criei, medrei, do que gardo moitos recordos e o primeiro concello no que empecei a traballar coidando aos nenos da escola infantil”, expresó.

En plan de broma, Gabi García demostró su esperanza de que “algún día lle poñan o meu nome a unha corredoira". Al finalizar, Ramón Tojo le entregó una escultura de una labradora creada por Camilo Seira.

Gabriel García @gabiii8 fue el encargado de dar el pregón JUAN MARTINEZ

Durante el acto también se rindió homenaje a las tres personas centenarias del municipio y el alcalde entregó el premio a María Dolores Busto Beade como diseñadora del cartel ganador del concurso para promocionar las fiestas del Santo Isidro.

En la comida popular acompañaron al gobierno de Rois la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén Do Campo; los alcaldes de Padrón, Dodro, Teo y Boqueixón; el capitán de la Guardia Civil de Noia, entre otras autoridades.

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Tras degustar un menú compuesto por empanada, pulpo y carne ao caldeiro servida por la pulpería Veloso, los asistentes pudieron disfrutar por la tarde de la actuación musical de Antonio Barros e Ialma, financiada por la Secretaría Xeral da Lingua. El público infantil también disfrutó con hinchables, talleres y juegos populares.

Por la noche, la Orquesta Saudade y la disco móvil Apocalipsis anima la verbena en el campo de la fiesta.