O Concello de Rois presenta o seu 'Cancioneiro Popular' con máis de 3.000 cantigas populares
Na presentación da obra de Clodio González Pérez, que recolle coplas centenarias de todas as aldeas do municipio, participaron agrupacións locais que as interpretaron
Máis de 3.000 cantigas que se cantaban nas aldeas roisenses durante o século pasado, con variantes por cada lugar, son as que aparecen recollidas no 'Cancioneiro popular do Concello de Rois', que o seu autor, Clodio González Pérez, lle dedica “ás mulleres e homes que fixeron posible esta obra, especialmente ás avoas do alumnado dos dous colexios de Rois”. Na presentación da obra, que recolle coplas con máis de cen anos, participaron as agrupacións locais OCT Chorima, as Pandeireteiras de Ermedelo, as Repeniqueiras de Urdilde e as Cantareiras das Amas de Casa de Rois, que interpretaron algunhas das coplas recollidas no libro.
“Trátase dunha obra que representa moito máis que unha publicación. É memoria viva, identidade compartida e patrimonio colectivo que debemos preservar e transmitir”, asegurou o alcalde, Ramón Tojo durante a presentación, celebrada este xoves nun auditorio municipal cheo de xente.
O secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia tamén resaltou o traballo do autor e académico correspondente da Real Academia Galega. “Tedes un tesouro. Moi poucos concellos teñen un cancioneiro deste volume”, lles dixo a todas as persoas asistentes. “O libro recolle as variantes das coplas en cada aldea. Trátase dun traballo titánico e hai que ser un orfebre para facer isto”, afirmou Valentín García, que asegurou que “algunha das cantigas que están no libro ten máis de cen anos e hoxe en día cántallas Treixadura nas romarías á xente xove”.
Na presentación tamén estiveron presentes Milagres das Neves Romero Susavila e Xabier Campos Vilar que, xunto con Noa Campos Codesido, formaron parte do equipo editor do Cancioneiro popular do Concello de Rois, editado por editorial Toxosoutos. Como equipo revisor e corrector do libro tamén participaron no libro Inmaculada Seage e Anayansi Singh, normalizadora lingüística e animadora cultural do Concello de Rois.