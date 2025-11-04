Mi cuenta

Rois

Urdilde inaugura este fin de semana o primeiro concurso de tapas ‘Rois nun bocado!’

O certame gastronómico, promovido polo Concello, premiará a creatividade dos establecementos locais e sorteará vales entre o público participante

Eladio Lois
Eladio Lois
04/11/2025 13:56
Rois estrea o seu primeiro concurso de tapas con “Rois nun bocado!” e premios para o público e os locais participantes
J. Martínez

O municipio de Rois pon en marcha esta fin de semana o I Concurso de Tapas “Rois nun bocado!”, unha iniciativa impulsada polo Concello de Rois para promocionar a hostalaría local, destacar a calidade dos produtos da zona e dinamizar a vida social do municipio. A primeira parada será en Urdilde, do venres 7 ao domingo 9 de novembro, cunha proposta gastronómica protagonizada por dous establecementos.

El evento tendrá lugar en el edificio CERSIA de Santiago

A Cámara de Comercio reúne a emprendedores atlánticos en Santiago para impulsar o talento xuvenil no mar

Más información

Dúas creacións culinarias para comezar o certame

Os asistentes poderán degustar a paella de marisco do Hotel Camiño do Mar e as tostiñas celtas do Fogar do Selmo, dispoñibles en dúas versións: unha con presa de porco celta á grella con pan e alioli caseiro, e outra con panceta de porco celta.

Todas as tapas terán un prezo único de 2 euros.

Tres fins de semana de sabor por todo o municipio

O concurso continuará as dúas semanas seguintes noutras zonas de Rois. En Augasantas, do 14 ao 16 de novembro, participarán a Taberna Angueira e o Restaurante Casa Benjamín. A derradeira quenda será en Oín, Rois, Seira e Sorribas, do 21 ao 23 de novembro, cos locais Café-bar A Lúa, Café-bar Malecón, Taberna O Pemento, Bar Muelle Rois e Restaurante Val de Rois.

Premios para o público e para os establecementos

As persoas maiores de 18 anos que proben polo menos tres tapas en dúas zonas diferentes poderán participar no sorteo de tres vales de 100 euros para gastar nos locais adheridos. En cada establecemento poderán solicitar un tríptico de participación, no que deberán acumular os selos correspondentes e votar pola súa tapa favorita.

As tapas máis votadas decidirán os establecementos gañadores dos premios de 300, 250 e 150 euros, acompañados dunha placa acreditativa.

Un impulso á hostalaría e ao turismo de proximidade

O alcalde de Rois, Ramón Tojo, destacou na presentación do evento que “Rois nun bocado! é unha proposta que nace para poñer en valor o talento dos nosos hostaleiros e a calidade dos produtos locais, ao tempo que se dinamiza a vida social e se promove o turismo de proximidade”.

Con este novo certame, Rois aposta por converter novembro nun mes de encontro arredor da gastronomía local, convidando veciños e visitantes a descubrir o sabor e a creatividade dos seus establecementos.

