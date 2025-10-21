Mi cuenta

Rois

Rois pone en marcha el programa ‘Adestra a túa saúde’ para fomentar el ejercicio entre mayores de 60 años

La iniciativa de la Xunta busca mejorar el bienestar de las personas con vida sedentaria mediante planes personalizados de actividad física

Eladio Lois
Eladio Lois
21/10/2025 12:52
El promotor deportivo municipal atenderá a las personas participantes en el multiusos de Rois, los martes y jueves de 10.00 a 13.00 horas
Xunta

El Concello de Rois ha puesto en marcha el programa ‘Adestra a túa saúde’, una iniciativa de la Xunta de Galicia dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 60 años a través de la práctica regular de actividad física adaptada.

El programa está destinado a personas con hábitos sedentarios, que serán derivadas desde el centro de salud al promotor deportivo municipal. Este profesional realizará una evaluación individual del estado físico de cada participante y diseñará un plan de ejercicio personalizado, adaptado a sus capacidades, necesidades y a los recursos disponibles en el municipio y su entorno.

Atención en el multiusos municipal

El seguimiento de las personas inscritas se prolongará durante nueve meses, con el objetivo de incorporar la práctica del ejercicio físico a sus rutinas diarias.

El promotor deportivo municipal atenderá a las personas participantes en el multiusos de Rois, los martes y jueves de 10.00 a 13.00 horas. Las citas deberán solicitarse exclusivamente a través del centro de salud, por lo que el Concello recomienda consultar con el médico de familia para valorar la participación en el programa.

Envejecimiento activo y prevención

Con esta iniciativa, el Concello de Rois refuerza su compromiso con la prevención y el envejecimiento activo, promoviendo un estilo de vida más saludable entre la población mayor y fomentando la actividad física como herramienta de bienestar y autonomía personal.

