Rois pone en marcha el programa ‘Adestra a túa saúde’ para fomentar el ejercicio entre mayores de 60 años

El Concello de Rois ha puesto en marcha el programa ‘Adestra a túa saúde’, una iniciativa de la Xunta de Galicia dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 60 años a través de la práctica regular de actividad física adaptada.

El programa está destinado a personas con hábitos sedentarios, que serán derivadas desde el centro de salud al promotor deportivo municipal. Este profesional realizará una evaluación individual del estado físico de cada participante y diseñará un plan de ejercicio personalizado, adaptado a sus capacidades, necesidades y a los recursos disponibles en el municipio y su entorno.

Atención en el multiusos municipal

El seguimiento de las personas inscritas se prolongará durante nueve meses, con el objetivo de incorporar la práctica del ejercicio físico a sus rutinas diarias.

El promotor deportivo municipal atenderá a las personas participantes en el multiusos de Rois, los martes y jueves de 10.00 a 13.00 horas. Las citas deberán solicitarse exclusivamente a través del centro de salud, por lo que el Concello recomienda consultar con el médico de familia para valorar la participación en el programa.

Envejecimiento activo y prevención

Con esta iniciativa, el Concello de Rois refuerza su compromiso con la prevención y el envejecimiento activo, promoviendo un estilo de vida más saludable entre la población mayor y fomentando la actividad física como herramienta de bienestar y autonomía personal.