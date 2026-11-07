Detenido el autor de cuatro robos con fuerza en comercios de Padrón y Dodro

Agente de la Guardia Civil

La Guardia Civil del Puesto de Padrón ha detenido a una persona acusada de cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en distintos establecimientos de los municipios de Padrón (tres) y Dodro (uno), durante el pasado mes de octubre.

Según informa el cuerpo de seguridad, el arrestado actuaba principalmente en horario nocturno y utilizaba una herramienta tipo pata de cabra para fracturar los cierres de los establecimientos, especialmente puertas y cristales, ocasionando importantes daños materiales.

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De los cuatro hechos investigados, únicamente consiguió consumar uno de ellos, en el que robó dinero del interior de un establecimiento.

Las investigaciones realizadas por los efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Padrón permitieron identificar al presunto autor de los hechos y proceder a su detención. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.