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Padrón

Padrón acoge el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España

Representantes de municipios de todo el país comparten experiencias y buenas prácticas

Redacción Santiago
25/10/2026 14:59
El delegado del Gobierno participa en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España en Padrón
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El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, participó este sábado en la inauguración del VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, celebrado en Padrón, donde destacó el papel del turismo como herramienta para dinamizar la economía local, generar empleo y contribuir a fijar población en el territorio. 

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Pedro Blanco felicitó al alcalde, Anxo Rei, y a la Asociación de Pueblos Mágicos de España por la organización de un encuentro que reúne representantes de municipios de todo el país para compartir experiencias y buenas prácticas. 

Durante su intervención, el delegado puso en valor el patrimonio cultural, histórico y gastronómico de Padrón y defendió un modelo turístico que permita mantener vivos los pueblos, apoyar el comercio y la hostelería y crear oportunidades para que la gente pueda seguir viviendo en ellos.

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