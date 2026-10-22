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Diario de Ferrol

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Padrón

Padrón reúne 250 participantes no encontro estatal de Pueblos Mágicos de España

A cita congregará esta fin de semana representantes de máis de cen municipios para compartir experiencias sobre turismo sostible, inclusión e desenvolvemento local

Redacción Santiago
22/10/2026 19:00
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Padrón acolle o VI Encontro de Pueblos Mágicos de España, unha cita que reunirá representantes de máis de cen municipios
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Padrón acollerá esta fin de semana o VI Encontro de Pueblos Mágicos de España, que reunirá 250 persoas e representantes de máis de cen municipios de todo o país. Baixo o lema 'Unha rede que multiplica', a cita será un espazo para compartir experiencias e abordar os retos dun turismo sostible, inclusivo e capaz de xerar oportunidades para o conxunto do territorio.

O alcalde de Padrón e presidente do comité organizador, Anxo Arca, dará a benvida ás persoas participantes este venres no Pazo de Arretén. No acto e o rexedor recibirá a bandeira de Pueblos Mágicos de España como representante do concello anfitrión. A gastronomía tamén terá protagonismo no cóctel de benvida, coa presenza da Deputación da Coruña a través da campaña 'A paisaxe que sabe'.

O encontro “permitiranos dar a coñecer o potencial turístico, cultural, gastronómico e industrial de Padrón”, destaca Anxo Arca. O municipio foi o primeiro da provincia da Coruña en incorporarse a esta rede, integrada por 160 concellos de toda España. O alcalde subliña, ademais, a importancia de “tecer redes e buscar sinerxías con outros municipios para seguir medrando e xerando novas oportunidades”.

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A xornada do sábado desenvolverase no Campus Tecnolóxico Cortizo. Durante a inauguración, o alcalde padronés abordará a necesidade de avanzar cara a un modelo turístico que beneficie o conxunto do municipio, así como o valor de compartir coñecemento e impulsar a colaboración entre territorios. Neste acto tamén participarán o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira Regueira; Francisco Martín, presidente do Ecosistema Mágico de España; e Rubén Valverde, director de relaciones institucionais de Estrella Galicia.

Ao longo da fin de semana, as persoas asistentes poderán coñecer o patrimonio e a identidade de Padrón mediante actividades arredor de Rosalía de Castro, o Padrón Xacobeo, o Xardín Botánico-Artístico e o mercado dominical.

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