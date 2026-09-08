El Eroski Center de Padrón estrena sección de comida preparada lista para llevar

La sección también cuenta con un menú cerrado que consta de primer plato, segundo, postre y bebida por 4,99 € unidad Cedida

El Eroski Center de Padrón, situado en la Praza Camilo José Cela, cuenta con un nuevo servicio para sus clientes. La sección de ‘Cocina in Situ’ ya está disponible en este establecimiento, donde los vecinos podrán encontrar una amplia gama de platos variados y saludables listos para consumir.

Asados de pollo, codillo y costillas con sus guarniciones, pescados, ensaladas, callos, arroces, croquetas o ensaladilla son algunos de los platos estrella, que pueden servirse en raciones individuales o más amplias. La sección también cuenta con un menú cerrado que consta de primer plato, segundo, postre y bebida por 4,99 € unidad.

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La sección 'Cocina in Situ' cuenta con un equipo de tienda encargado de elaborar los platos diariamente en el establecimiento y de dar servicio al público. Los clientes que lo deseen podrán optar también por el formato de libre servicio, recogiendo directamente sus platos o menús en el mostrador.