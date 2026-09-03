Noga reivindica a formación continua como parte da madurez profesional da narración oral galega
Estas xornadas reúnen en Padrón profesionais con diferentes percorridos e niveis de experiencia arredor da palabra, a voz, o corpo, a creación e a reflexión sobre a propia práctica
A asociación Noga fará realidade este mes de setembro unha das súas grandes aspiracións: a creación dun espazo propio para o encontro, a aprendizaxe e a reflexión arredor do oficio de contar historias. O Museo da Fundación Camilo José Cela, situado en Iria Flavia (Padrón), acollerá os días 26 e 27 de setembro as I Xornadas de Formación do colectivo, un encontro deseñado para reunir a narradores e profesionais de ámbitos afíns.
A iniciativa nace co obxectivo de afondar na práctica profesional e incorporar novas perspectivas ao traballo diario, sen ser unha proposta de iniciación pero tampouco un espazo reservado en exclusiva para quen acumula décadas de experiencia. Dende Noga destacan a importancia de xuntar traxectorias diversas, dende quen está a construír o seu camiño ata profesionais consolidados, para enriquecer o debate e poñer en cuestión as certezas do propio sector.
Durante dúas xornadas, abordaranse eixes clave como a creación, a voz, o corpo, a memoria oral, a literatura e a presenza escénica. O encontro contará coa participación de especialistas como Paula Carballeira, Celso Fernández Sanmartín, Cándido Pazó, Guadalupe Jiménez Esquinas, Pablo Ferradás, Pablo Sánchez, Chus Caramés, Santi Prego e Covadonga Rodríguez.
Ademais das sesións técnicas, a cita incluirá espazos de convivencia e intercambio para pensar de xeito colectivo sobre o momento que vive a narración oral en Galicia.
O prazo de inscrición permanece aberto ata o 10 de setembro, cunha matrícula que inclúe actividades, aloxamento e pensión completa (con descontos do 50 % para os socios). Unha vez completado aforo, a organización abrirá algunhas das ponencias ao público xeral por un prezo de 10 euros.