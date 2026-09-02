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Diario de Ferrol

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Padrón

Leti da Taberna llevará su humor a Padrón con 'Enredadas no Camiño'

La humorista actuará gratuitamente el 11 de septiembre en la Praza de Macías con una versión de su espectáculo adaptada al Camino de Santiago

Redacción Santiago
02/09/2026 20:25
Leti da Taberna, creadora de contidos
Leti da Taberna, creadora de contidos
Cedida
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A humorista e creadora de contido Leti da Taberna levará o seu espectáculo "Enredadas no Camiño" a Padrón o vindeiro venres 11 de setembro. A actuación celebrarase ás 21.00 horas na Praza de Macías e contará con entrada gratuíta.

A proposta forma parte dunha nova xira que leva o humor da artista polas rutas xacobeas. 'Enredadas no Camiño' é unha versión adaptada do seu anterior espectáculo, 'Enredada', á que incorpora novas historias e experiencias recollidas nas localidades que visita.

Co seu particular humor sobre o rural galego e a vida cotiá, Leti da Taberna achegarase tamén ás persoas peregrinas, á veciñanza e ás persoas que viven e traballan ao pé do Camiño durante a súa parada en Padrón.

La exposición está formada por 20 paneles en los que se presentan proyectos cooperativos vinculados a distintos sectores de actividad

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As historias recollidas na localidade formarán parte dunha peza audiovisual específica que se proxectará ao remate do monólogo, creando un contido propio para cada unha das paradas da xira.

A proposta conta co apoio da Xunta de Galicia a través do programa O teu Xacobeo e busca achegar unha mirada humorística ás experiencias e historias vinculadas ao Camiño de Santiago.

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Padrón será unha das dez localidades que acollerán esta nova proposta de Leti da Taberna, unha xira que continuará o seu percorrido por diferentes puntos de Galicia ata o próximo 23 de outubro.

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