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Diario de Ferrol

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Padrón

Padrón abre o 9 de setembro a matrícula das Aulas Sénior

O programa para maiores de 50 anos incorpora adestramento de forza funcional e unha actividade sobre o mundo grecorromano

Redacción Santiago
01/09/2026 19:10
ategal 1
O novo curso comezará o 1 de outubro cunha programación que combina actividade física, formación, cultura e propostas creativas
Cedida
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As Aulas Sénior de Padrón abrirán o próximo 9 de setembro o prazo de matrícula para o curso 2026-2027. Nesta primeira fase poderán inscribirse as persoas empadroadas no municipio, mentres que a partir do 23 de setembro o prazo se abrirá ao resto de maiores de 50 anos da comarca.

O novo curso comezará o 1 de outubro cunha programación que combina actividade física, formación, cultura e propostas creativas. O programa, xestionado por Ategal en colaboración co Concello, manterá ademais a súa presenza nas parroquias de Carcacía, Angueira de Suso e Estramundi.

Entre as novidades deste ano figura o adestramento de forza funcional, que será gratuíto, e unha actividade dedicada á influencia do mundo grecorromano na vida diaria, desde a linguaxe e a arte ata a literatura, a ciencia ou a filosofía.

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A oferta de actividade física inclúe ximnasia de mantemento, escola de espalda, pilates, ximnasio, ioga, hipopresivos, camiñatas e forza funcional. No apartado formativo haberá tamén memoria, inglés, Historia de España e Galicia, arte e patrimonio, informática e nocións de intelixencia artificial.

As propostas creativas inclúen pintura, manualidades, patchwork, bordado, ganchillo e calceta, mentres que o programa tamén contará cun Clube de lectura gratuíto e actividades de voluntariado e viaxes culturais.

A matrícula terá un custo de 60 euros anuais por persoa e 100 euros por matrimonio, aos que se engaden 10 euros por actividade, aínda que varias das propostas serán gratuítas.

O prazo para solicitar praza no perído lectivo no Espazo María Miramontes estará aberto do 7 ao 11 de setembro

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As inscricións poderán realizarse no Centro Social de Padrón, no Campo do Souto número 2. Para máis información pódese contactar co 981 811 329 ou co correo cruz.taboada@padron.gal.

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