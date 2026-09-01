Padrón abre o 9 de setembro a matrícula das Aulas Sénior
O programa para maiores de 50 anos incorpora adestramento de forza funcional e unha actividade sobre o mundo grecorromano
As Aulas Sénior de Padrón abrirán o próximo 9 de setembro o prazo de matrícula para o curso 2026-2027. Nesta primeira fase poderán inscribirse as persoas empadroadas no municipio, mentres que a partir do 23 de setembro o prazo se abrirá ao resto de maiores de 50 anos da comarca.
O novo curso comezará o 1 de outubro cunha programación que combina actividade física, formación, cultura e propostas creativas. O programa, xestionado por Ategal en colaboración co Concello, manterá ademais a súa presenza nas parroquias de Carcacía, Angueira de Suso e Estramundi.
Entre as novidades deste ano figura o adestramento de forza funcional, que será gratuíto, e unha actividade dedicada á influencia do mundo grecorromano na vida diaria, desde a linguaxe e a arte ata a literatura, a ciencia ou a filosofía.
A oferta de actividade física inclúe ximnasia de mantemento, escola de espalda, pilates, ximnasio, ioga, hipopresivos, camiñatas e forza funcional. No apartado formativo haberá tamén memoria, inglés, Historia de España e Galicia, arte e patrimonio, informática e nocións de intelixencia artificial.
As propostas creativas inclúen pintura, manualidades, patchwork, bordado, ganchillo e calceta, mentres que o programa tamén contará cun Clube de lectura gratuíto e actividades de voluntariado e viaxes culturais.
A matrícula terá un custo de 60 euros anuais por persoa e 100 euros por matrimonio, aos que se engaden 10 euros por actividade, aínda que varias das propostas serán gratuítas.
As inscricións poderán realizarse no Centro Social de Padrón, no Campo do Souto número 2. Para máis información pódese contactar co 981 811 329 ou co correo cruz.taboada@padron.gal.