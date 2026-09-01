Padrón abre el 7 de septiembre las inscripciones para sus escuelas deportivas

Una de las principales novedades será la creación de una escuela deportiva de hockey CONCELLO DE PADRÓN

El Concello de Padrón abrirá el próximo 7 de septiembre el plazo de inscripción para las escuelas deportivas municipales y las actividades físico-deportivas del curso 2026-2027. En esta primera fase podrán matricularse las personas empadronadas en el municipio, mientras que las inscripciones se abrirán al público general a partir del 16 de septiembre.

Una de las principales novedades será la creación de una escuela deportiva de hockey, dirigida a niños y niñas nacidos entre 2012 y 2021. Las clases se impartirán los martes y viernes en el pabellón del Grupo Escolar.

Ames abre a inscrición para os obradoiros de galego dirixidos a persoas de fóra de Galicia Más información

La programación incluye también motricidad, atletismo, baloncesto, fútbol sala, judo, patinaje artístico, tenis, voleibol, gimnasia rítmica y ajedrez, además de diferentes actividades de ejercicio físico para mayores de 14 años.

Bailes de salón y latino para adultos

El Concello incorpora además este curso clases de bailes de salón y latino para personas adultas, que se desarrollarán los sábados por la tarde en la sala multiusos del pabellón del Souto.

La oferta para mayores de 14 años se completa con cardiofit, escuela de espalda, fit bike, GAP/cardio, hipopresivos, yoga y relajación, pilates, tenis, tono, gimnasia de mantenimiento y juegos populares.

Brión abre a inscrición para formarse e acceder ás súas cociñas colaborativas Más información

Las actividades comenzarán el 28 de septiembre y se prolongarán hasta el 17 de junio de 2027. Las tarifas de matrícula oscilan entre los 40 y los 60 euros por temporada, según la edad, con una modalidad familiar de 120 euros. A estas cantidades se suma una cuota por actividad.

Las inscripciones podrán realizarse en la Oficina de Deportes del Concello, en el Centro Social de Padrón, o a través de los teléfonos 664 076 974 y 981 811 329 y del correo deportes@padron.gal.