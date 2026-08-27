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Padrón

Localizan en Padrón un proyectil de artillería de la Guerra Civil

El artefacto, de calibre 37 milímetros y correspondiente a munición anticarro, fue hallado en un domicilio particular de Quintas y retirado por especialistas del Gedex

Europa Press
27/08/2026 11:36
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El Gedex procedió a retirar el artefacto de la finca para su posterior neutralización en un emplazamiento habilitado para ello.
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Efectivos del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil localizaron y retiraron un proyectil de artillería de calibre 37 milímetros en un domicilio particular de Quintas, en el municipio de Padrón.

El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de A Coruña recibió el aviso tras el hallazgo de un objeto de naturaleza militar en la vivienda. Los especialistas desplazados hasta el lugar confirmaron que se trataba de un proyectil de artillería con vaina de latón, correspondiente a munición anticarro de la Guerra Civil.

El Gedex procedió a retirar el artefacto de la finca para su posterior neutralización en un sitio habilitado para ello.

Otro artefacto localizado en Bergondo

La Guardia Civil también coordinó la neutralización de una granada de mortero de calibre 60 milímetros, modelo Lafitte 1926 de fabricación francesa, localizada sobre un contenedor de basura en Bergondo.

El artefacto conservaba intactas sus propiedades explosivas, por lo que los especialistas lo trasladaron a una cantera habilitada, donde se realizó una voladura controlada para su completa destrucción.

Ante este tipo de hallazgos, la Guardia Civil recuerda que no se deben tocar ni manipular los objetos, ni trasladarlos o depositarlos en contenedores. También recomienda señalar el lugar exacto y avisar de inmediato a los servicios de emergencia a través del teléfono 062.

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