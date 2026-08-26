Herida una peregrina tras caer por un terraplén de cinco metros en Padrón

112 Emergencias

Una peregrina ha resultado herida este martes por la noche después de precipitarse por un terraplén de unos cinco o seis metros de altura en las proximidades de la ermita de Santiaguiño do Monte, en Padrón.

El accidente se produjo alrededor de las 21:00 horas, cuando la mujer se encontraba sentada sobre un vallado y perdió el equilibrio, cayendo hacia atrás por el desnivel.

Los equipos de Protección Civil y del GES de Padrón participaron en las labores de rescate de la peregrina, que posteriormente tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Local para intervenir en el dispositivo.

La ermita de Santiaguiño do Monte es uno de los enclaves vinculados al Camino de Santiago y un punto habitual de visita para los peregrinos debido a su relación con la predicación del Apóstol Santiago.