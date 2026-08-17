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Diario de Ferrol

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Padrón

Rubén Gontad conquista as históricas cucañas da Ponte de Padrón

As probas reuniron 60 participantes e volveron deixar imaxes de caídas á auga e emoción na tradicional cita das festas padronesas

Redacción Santiago
17/08/2026 15:29
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A competición volveu deixar unha tarde marcada polas caídas á auga, as risas e a emoción
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As históricas cucañas da Ponte sobre o río Ulla volveron reunir este domingo a centos de persoas en Padrón para desfrutar dunha das citas máis singulares das festas do municipio. A tradición, documentada desde 1919, mantén o seu tirón e este ano contou con 60 participantes, unha das edicións con maior participación.

O vencedor foi Rubén Gontad, de Bexo, que conseguiu ser o primeiro en atrapar a bandeira tras superar a tradicional vara untada de sebo e evitar a caída á auga. O segundo en facerse co pano vermello foi Fidel Buceta, Fidel da Ponte, veciño da zona e presidente da Comisión de Festas, mentres que o terceiro posto foi para Roberto Rial, tamén da Ponte.

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A competición volveu deixar unha tarde marcada polas caídas á auga, as risas e a emoción entre os participantes e o numeroso público que seguiu a proba desde as bancadas habilitadas polo Concello.

Desde a organización destacan especialmente o aumento da participación entre a xente nova e a crecente presenza de mulleres nunha tradición que continúa pasando de xeración en xeración.

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O alcalde de Padrón, Anxo Arca, a concelleira de Festas, Chus Campos, e o concelleiro de Deportes, Luis Mariño, seguiron a competición xunto ao público.

As cucañas da Ponte volven así confirmar o seu lugar entre as celebracións máis características do verán padronés, mantendo viva unha tradición con máis dun século de historia.

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