Padrón limpia a fondo las calles del casco urbano durante diez días

La actuación, ejecutada por FCC, cuenta con tres operarios y maquinaria especializada, entre ella una máquina lava-aceras y equipos decapadores Cedida

El Concello de Padrón ha iniciado este miércoles una campaña especial de limpieza y desinfección de las calles y aceras del casco urbano. Los trabajos se prolongarán durante unos diez días y se desarrollarán de forma progresiva por las diferentes vías de la localidad.

La actuación, ejecutada por FCC, cuenta con tres operarios y maquinaria especializada, entre ella una máquina lava-aceras y equipos decapadores. El Concello avisará previamente a los establecimientos de las zonas en las que se vaya a intervenir para facilitar la retirada temporal de terrazas, toldos y otros elementos de la vía pública.

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La campaña se pone en marcha después de unos meses de intensa actividad festiva y de una elevada afluencia de personas a la localidad.