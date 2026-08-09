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Padrón

Una persona herida con quemaduras tras un incendio en una vivienda en Padrón

Las llamas calcinaron una habitación y el resto de la vivenda quedó afectada por el fuego

Redacción Santiago
09/08/2026 11:44
112 Emergencias
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Una persona ha resultado herida con quemaduras tras declararse un incendio este domingo en una vivienda en el municipio de Padrón.

Según ha informado el 112 Galicia, varios particulares llamaron para informar del fuego, registrado esta madrugada, pocos minutos después de las 2.30 horas, en una vivienda de la Praza das Macías, en Padrón. Tal y como indicaban los alertadores lo que ardía era un ático y en su interior podía haber personas afectadas.

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Hasta el punto se desplazó un operativo compuesto por miembros de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, los bomberos de Boiro y el GES de Padrón. También se informó a los bomberos de Ribeira.

Finalmente, las llamas calcinaron una habitación y el resto de la vivenda quedó afectada por el fuego. Asimismo, una persona resultó herida con quemaduras.

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