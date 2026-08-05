Padrón declara dos días de luto oficial por el fallecimiento de la concejala Ana Belén Castro

La concejala Ana Belén Castro García Concello de Padrón

El Concello de Padrón declaró dos días de luto oficial por el fallecimiento de la concejala Ana Belén Castro García, integrante del gobierno municipal desde 2023 y responsable de las áreas de Urbanismo, Vivienda y Suelo, Medio Ambiente, Vías y Obras, Abastecimiento de Agua, Saneamiento, Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos.

Además de su labor política, Castro era presidenta de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común do Lapido y jefa de brigada de bomberos forestales de la Xunta de Galicia.

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, expresó el pesar del Ejecutivo local por su pérdida y destacó su compromiso con el servicio público. "Padrón perde unha servidora pública enormemente comprometida co noso pobo. Unha concelleira competente que dedicou os tres últimos anos da súa vida a traballar para mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza".

El regidor añadió que el Gobierno municipal continuará desarrollando el proyecto en el que participó la edil. "Na súa memoria, téndoa sempre presente, o Goberno de Padrón seguirá traballando con toda a capacidade para continuar nesta senda de progreso. Sabemos que é o que Ana Castro quería e así o faremos".

La capilla ardiente quedó instalada en el Tanatorio de Padrón. El funeral se celebrará este viernes en la parroquia de Bamio y, posteriormente, será incinerada en la intimidad familiar. Por expreso deseo de Ana Belén Castro, no se admitirán flores y quienes deseen rendirle homenaje podrán destinar ese importe a una donación para la investigación contra el cáncer.