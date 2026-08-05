Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Padrón

Padrón declara dos días de luto oficial por el fallecimiento de la concejala Ana Belén Castro

El Concello lamenta la muerte de la edil de Urbanismo y Medio Ambiente y traslada su pésame a la familia

Redacción Santiago
05/08/2026 12:41
Ana_Castro_Garcia
La concejala Ana Belén Castro García 
Concello de Padrón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Padrón declaró dos días de luto oficial por el fallecimiento de la concejala Ana Belén Castro García, integrante del gobierno municipal desde 2023 y responsable de las áreas de Urbanismo, Vivienda y Suelo, Medio Ambiente, Vías y Obras, Abastecimiento de Agua, Saneamiento, Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos.

Además de su labor política, Castro era presidenta de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común do Lapido y jefa de brigada de bomberos forestales de la Xunta de Galicia.

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, expresó el pesar del Ejecutivo local por su pérdida y destacó su compromiso con el servicio público. "Padrón perde unha servidora pública enormemente comprometida co noso pobo. Unha concelleira competente que dedicou os tres últimos anos da súa vida a traballar para mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza".

El regidor añadió que el Gobierno municipal continuará desarrollando el proyecto en el que participó la edil. "Na súa memoria, téndoa sempre presente, o Goberno de Padrón seguirá traballando con toda a capacidade para continuar nesta senda de progreso. Sabemos que é o que Ana Castro quería e así o faremos".

La capilla ardiente quedó instalada en el Tanatorio de Padrón. El funeral se celebrará este viernes en la parroquia de Bamio y, posteriormente, será incinerada en la intimidad familiar. Por expreso deseo de Ana Belén Castro, no se admitirán flores y quienes deseen rendirle homenaje podrán destinar ese importe a una donación para la investigación contra el cáncer.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ana_Castro_Garcia

Padrón declara dos días de luto oficial por el fallecimiento de la concejala Ana Belén Castro
redacción santiago
112 Emergencias

Trasladan en helicóptero a una persona tras sufrir un atropello en Padrón
Europa Press
20260729_Padron_Cupon_ONCE_Festa_do_Pemento-1

La Once dedica por primera vez un cupón a la Festa del Pemento de Herbón
redacción santiago
El ideal gallego

El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte 1,68 millones de euros en Padrón
redacción santiago