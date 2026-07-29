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Padrón

Trasladan en helicóptero a una persona tras sufrir un atropello en Padrón

El suceso ocurrió sobre las once de la mañana

Europa Press
29/07/2026 21:14
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Una persona ha tenido que ser trasladada en helicóptero tras sufrir un atropello en Padrón, en concreto, a la altura del kilómetro 0 de la DP-6502, en la parroquia de Cruces, según informa el 112 Galicia.

Así, ha detallado que fue un particular quien, diez minutos antes de las 11.00 horas, contactó con el 112 Galicia y explicó que acababan de atropellar a un peatón, que quedó herido debajo del vehículo implicado, aunque poco después lograron retirarlo.

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De este modo, se solicitó la acción de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, de los Bomberos de Boiro, del GES y de la Policía Local de Padrón y de los servicios de mantenimiento de la carretera.

Desde Urgencia informaron de la salida de su helicóptero medicalizado en base a Santiago, que finalmente se encargó de su traslado al centro hospitalario de referencia.

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