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Padrón

La Once dedica por primera vez un cupón a la Festa del Pemento de Herbón

Cinco millones y medio de boletos del sorteo del 1 de agosto difundirán por toda España una de las principales citas gastronómicas de Padrón

Redacción Santiago
29/07/2026 17:56
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Esta es la segunda ocasión en la que la ONCE dedica uno de sus cupones a una celebración de Padrón, después de hacerlo con las Festas da Pascua en 2024
CONCELLO DE PADRÓN
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La ONCE dedicará el cupón del sorteo de este sábado, 1 de agosto, a la Festa do Pemento de Herbón, una iniciativa que permitirá llevar la imagen de esta celebración gastronómica a través de cinco millones y medio de boletos distribuidos por toda España.

La presentación del cupón tuvo lugar este miércoles en el Concello de Padrón, con la participación del alcalde, Anxo Arca, y del director de la ONCE en Santiago, José Antonio Riveiro. Durante el acto, el regidor destacó que esta iniciativa contribuye a proyectar "un dos nosos maiores símbolos gastronómicos e culturais" del municipio, mientras que Riveiro animó a conocer una fiesta que pone en valor un producto "de extraordinaria calidad".

El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte 1,68 millones de euros en Padrón

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La Festa do Pemento de Herbón, que se celebra desde 1978, es una de las citas gastronómicas más importantes del calendario festivo gallego y gira en torno al producto amparado por la Indicación Xeográfica Protexida Pemento de Herbón.

Esta es la segunda ocasión en la que la ONCE dedica uno de sus cupones a una celebración de Padrón, después de hacerlo con las Festas da Pascua en 2024. Además, hace diez años homenajeó al municipio con motivo del centenario del nacimiento de Camilo José Cela.

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