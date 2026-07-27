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Padrón

El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte 1,68 millones de euros en Padrón

Una vecina se lleva el Sueldazo de 1,5 millones de euros y otros nueve cupones resultan premiados con 20.000 euros en el sorteo del domingo

Redacción Santiago
27/07/2026 11:51
El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado un premio de 1,68 millones
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El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado un premio de 1,68 millones de euros en Padrón tras el sorteo celebrado este domingo 26 de julio. El premio incluye un Sueldazo de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, además de otros nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

La suerte llegó de la mano de la vendedora María del Pilar Mosquera Paz, que trabaja para la ONCE desde hace año y medio y vendió los boletos premiados desde su punto de venta situado en la calle Longa, número 29.

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Además, la ONCE también dejó premios en Santa Comba durante el sorteo del sábado 25 de julio, con cinco cupones premiados con 20.000 euros cada uno, lo que suma otros 100.000 euros. Los boletos fueron vendidos por Jesús Manuel Romero Recarey desde su quiosco de la calle Ferradura.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros al contado más un sueldo de 5.000 euros mensuales durante 20 años, además de otros premios de 2.000 euros al mes durante diez años.

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