Detenidos en Padrón dos hombres que llevaban meses ocultándose para evitar ingresar en prisión

La Guardia Civil detuvo en Padrón a dos hombres de 24 y 32 años sobre los que pesaban órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Ambos, naturales de Carballo, permanecían en paradero desconocido desde hacía meses y, según el instituto armado, realizaban maniobras para dificultar su localización.

La investigación permitió conocer que los dos sospechosos se desplazaban habitualmente durante los fines de semana entre Carballo y Padrón utilizando motocicletas de gran cilindrada, con las que trataban de eludir posibles controles policiales.

El operativo culminó el pasado 18 de julio, cuando agentes de la Guardia Civil de Carballo, con el apoyo de una patrulla del puesto de Rianxo, localizaron a ambos en la terraza de un establecimiento de hostelería de Padrón. La detención se produjo sin incidentes.

Los arrestados, que tenían pendientes condenas de hasta cinco años de prisión, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Padrón, que decretó su ingreso en un centro penitenciario para el cumplimiento de las penas impuestas.