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Padrón

‘Caprichoso’ y ‘Dinamita’ se imponen en un multitudinario Derbi Asnal de las fiestas del Santiaguiño de Padrón

El Paseo do Espolón reunió a cientos de personas para seguir una de las citas más emblemáticas de las fiestas, que también incluyeron actividades infantiles, folclore y música en directo

Redacción Santiago
25/07/2026 15:19
'Dinamita', de SErgio Freire, gaÃ±ador en burro montado
'Dinamita', de Sergio Freire, ganador en burro montado
JUAN MARTINEZ
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El tradicional Derbi Asnal volvió a convertirse este viernes en uno de los grandes protagonistas de las fiestas del Santiaguiño do Monte de Padrón. Cientos de personas se congregaron en el Paseo do Espolón para seguir una de las citas más esperadas del programa festivo, en la que 'Caprichoso' y 'Dinamita' fueron los grandes vencedores de la jornada.

En la modalidad a pie, 'Caprichoso', guiado por Andrés Pérez, se impuso en la final tras superar a otros quince participantes. El segundo puesto fue para 'Melendi', de Antonio Aradas, mientras que 'Rayo MacQueen', de David Fraga, completó el podio.

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En la carrera montada, 'Dinamita', con Sergio Freire como jinete, cruzó la meta en primera posición entre quince competidores. 'Melendi' volvió a ocupar la segunda plaza y 'Caprichoso', vencedor de la prueba a pie, terminó tercero.

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, y la concejala de Turismo, Chus Campos, fueron los encargados de entregar los premios a los ganadores de una competición que se desarrolló bajo las medidas de control y bienestar animal establecidas por la organización. La prueba contó además con participantes llegados desde Jaén, Asturias y el País Vasco.

'Caprichoso', de AndrÃ©s PÃ©rez, gaÃ±ador en "burro a pÃ©"
'Caprichoso', de Andrés Pérez, ganador en "burro a pé"
JUAN MARTINEZ

La programación festiva comenzó por la tarde con una fiesta infantil en el Campo do Souto, donde los más pequeños disfrutaron de hinchables y atracciones. Paralelamente, el atrio del Convento do Carme acogió el festival de la Agrupación Cultural Rosalía de Castro, con actuaciones de música y baile tradicional gallego que reunieron tanto a vecinos como a numerosos peregrinos.

La jornada concluyó con el Festival Ultreia, que tuvo como principal atractivo la actuación de Mondra en el Campo do Souto, antes de dar paso a la sesión Love the 90's & 2000's, que puso el broche final a la noche en el Paseo do Espolón.

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