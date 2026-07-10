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Padrón

Padrón presenta o programa do Santiaguiño do Monte con Mondra á fronte dun cartel que aposta polo talento galego

O III Festival Ultreia reunirá tamén a Kid Mount e XMaseda nunha programación que combina concertos, teatro, actividades familiares e a tradicional romaría do 25 de xullo

Redacción
10/07/2026 18:33
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El Concello de Padrón presentó este viernes la programación del Santiaguiño do Monte 2026, que se celebrará del 17 al 25 de julio con una propuesta que combina tradición, música y actividades para todos los públicos. El alcalde, Anxo Arca, y la concejala de Turismo y Festexos, Chus Campos, dieron a conocer un programa gratuito en el que la música gallega contemporánea volverá a tener un papel protagonista.

Uno de los principales atractivos será la tercera edición del Festival Ultreia, que reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena musical gallega. El sábado 18 actuarán XMaseda y Kid Mount, mientras que el viernes 24 será el turno de Mondra, que llegará a Padrón con su gira A Ronda, un espectáculo que fusiona música, danza y tradición desde una perspectiva contemporánea.

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La programación se completa con propuestas para todos los públicos, entre ellas el concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona, una representación del Centro Dramático Galego, un espectáculo del Mago Antón, circo con Antuán de la Cream, cuentacuentos, actividades infantiles, actuaciones de música tradicional y el tradicional Gran Derbi Asnal, que volverá a celebrarse después de que una consulta realizada el pasado año reflejara un amplio respaldo vecinal a su continuidad.

El momento central de las fiestas llegará el 25 de julio con la tradicional Romería do Santiaguiño do Monte. La jornada incluirá la procesión hasta el monte, las misas en la capilla, la popular sardiñada con reparto gratuito de cachelos, pan de maíz y bollos preñados, además de actuaciones folclóricas y actividades para los más pequeños. El Ayuntamiento habilitará también un servicio de transporte adaptado para facilitar el acceso al recinto.

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Durante la presentación, el alcalde destacó que el Santiaguiño do Monte representa "la identidad de Padrón" al combinar la tradición con una programación cultural de primer nivel, mientras que la concejala de Turismo subrayó la apuesta por la música gallega y por una oferta pensada para vecinos y visitantes.

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