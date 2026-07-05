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Padrón

La Feira Medieval de Padrón cierra su XIX edición con miles de visitantes y el estreno de 'Quimera'

El espectáculo de Pablo Méndez Performance y la llegada de la delegación de Arjonilla marcaron la última jornada del evento

Redacción
05/07/2026 19:20
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Una escena del espectáculo Quimera
JUAN MARTINEZ
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La XIX Feira Medieval de Padrón puso este domingo el broche final a un fin de semana en el que miles de personas llenaron las calles de la villa para disfrutar de un amplio programa de actividades culturales y de animación.

Uno de los momentos más destacados llegó en la noche del sábado con el estreno de 'Quimera', un espectáculo de la compañía Pablo Méndez Performance que reunió a cientos de personas en la Praza de Macías. La propuesta combinó malabares, acrobacias aéreas y magia, al tiempo que lanzó un mensaje de concienciación sobre la protección de los bosques y las fragas.

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La Feira Medieval llena Padrón de ambiente medieval con Arjonilla como municipio invitado

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La programación continuó este domingo con música, teatro, espectáculos itinerantes y animación en las calles del casco histórico, donde permanecieron instalados cerca de 90 puestos del mercado medieval. El cierre del evento corrió a cargo del espectáculo de fuego 'Fire Dragons', protagonizado por Rita de Miguel, poseedora de un récord Guinness por la llamarada de fuego por la boca más larga del mundo.

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La jornada estuvo marcada también por la llegada a la Catedral de Santiago de la delegación del municipio jienense de Arjonilla, que completó el Camino de Santiago iniciado en Tui junto al alcalde de Padrón, Anxo Arca, y el regidor de la localidad andaluza, Luis Miguel Carmona.

Esta peregrinación puso el colofón al programa de actividades organizado por ambos municipios para reforzar el hermanamiento firmado el pasado año, una colaboración que continuará el próximo mes de septiembre con una visita de una delegación padronesa a Arjonilla.

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