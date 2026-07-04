La Feira Medieval llena Padrón de ambiente medieval con Arjonilla como municipio invitado

La jornada de hoy concluirá a las 23.00 horas en la plaza de Macías con 'Quimera'

La XIX Feira Medieval de Padrón abrió este viernes sus puertas transformando el casco histórico en un gran escenario de época con más de 90 puestos de artesanía, música, animación y espectáculos para todos los públicos.

La edición de este año concede un protagonismo especial al municipio jienense de Arjonilla, con el que Padrón mantiene un hermanamiento desde 2025, a través de un programa de actividades destinado a reforzar los vínculos entre ambas localidades, unidas por la figura del trovador Macías O Namorado.

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La programación comenzó con una cata de aceites de la cooperativa Agraria San Roque, en la que la doctora Brígida Jiménez Herrera presentó las características de los aceites de la marca El Trovador. El acto contó con la participación del alcalde de Padrón, Anxo Arca; el alcalde de Arjonilla, Luis Miguel Carmona, y el presidente de la cooperativa, Roque Ruano.

Posteriormente, la delegación de medio centenar de vecinos de Arjonilla, que está realizando el Camino de Santiago desde Tui, asistió a una exhibición de llave en el Jardín Botánico-Artístico para conocer este tradicional juego padronés.

El alcalde de Arjonilla juganado a la llave Juan Martinez

Durante la tarde, la animación de calle, los pasacalles musicales y un espectáculo de magia infantil llenaron de ambiente medieval las calles del centro histórico.

La programación continúa hoy con la recepción oficial a la delegación de Arjonilla, la inauguración oficial de la feria y un almuerzo de confraternidad entre ambos municipios. A lo largo del día se sucederán talleres, espectáculos de calle, música, malabares y actividades infantiles.

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La jornada concluirá a las 23.00 horas en la plaza de Macías con 'Quimera', un espectáculo de la compañía Pablo Méndez Performances que combina magia, teatro visual, danza acrobática y mitología.

El domingo, la delegación de Arjonilla completará la última etapa del Camino de Santiago acompañada por vecinos de Padrón hasta la Catedral compostelana.