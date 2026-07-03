Stac invertirá más de 20 millones de euros para ampliar su complejo industrial de Padrón

Instalaciones Padrón

Stac, empresa gallega especializada en el diseño y fabricación de componentes y soluciones para ventanas, puertas y fachadas, invertirá más de 20 millones de euros en la ampliación de sus instalaciones de Padrón.

El nuevo plan se suma a los más de 25 millones destinados en 2022 a su complejo industrial de Catoira y busca reforzar la capacidad productiva, logística y tecnológica de la compañía.

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Entre las principales actuaciones destaca la puesta en marcha de un almacén automatizado de producto terminado para expediciones, que permitirá aumentar la capacidad de almacenaje y reducir los tiempos de preparación y envío.

Además, la empresa duplicará su capacidad en los procesos de lacado y zincado y ampliará sus instalaciones con nuevas naves industriales.

La hoja de ruta contempla también la construcción de un segundo almacén inteligente para componentes, actualmente en fase de montaje, que multiplicará por cuatro la disponibilidad de materiales para montaje y otros procesos productivos.

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Asimismo, STAC prevé desarrollar nuevas áreas de carpintería y bancos de ensayo, además de ampliar su capacidad de montaje mediante nuevas naves industriales. Estas actuaciones, previstas entre finales de 2026 y comienzos de 2027, buscan reforzar la calidad de los procesos y el desarrollo de nuevos productos.

La expansión industrial irá acompañada del crecimiento de la plantilla. La compañía ha incrementado su número de trabajadores en más de un 15 % durante el último año y prevé seguir incorporando profesionales para atender el aumento de la actividad en un proyecto con proyección internacional.