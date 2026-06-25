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Padrón

Padrón homenajea a Xosé Vizoso con un mural en la piscina municipal

La obra, realizada por el propio artista, busca preservar el legado de una de las figuras más destacadas del diseño y la creación cultural gallega

Redacción
25/06/2026 12:16
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El Concello de Padrón ha rendido homenaje a Xosé Vizoso con la inauguración de un mural en la piscina municipal, una obra realizada por el propio artista que pasa a formar parte de las instalaciones deportivas de la localidad.

En el acto participaron el alcalde de Padrón, Anxo Arca, y la concejala Chus Campos Varela, acompañados por el alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, el artista Camilo Seira y personal técnico de ambos ayuntamientos.

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La intervención artística incorpora un nuevo elemento cultural a uno de los espacios públicos más frecuentados durante la temporada estival y sirve también como reconocimiento a la trayectoria de Vizoso, considerado una de las figuras más relevantes de la creación artística gallega contemporánea.

Nacido en Mondoñedo y estrechamente vinculado a Brión, Xosé Vizoso desarrolló una parte fundamental de su carrera profesional en Sargadelos, donde contribuyó de forma decisiva al desarrollo del diseño y la identidad visual de una de las marcas culturales más emblemáticas de Galicia.

Durante la inauguración, los representantes institucionales destacaron la importancia de acercar el arte a los espacios públicos y de preservar la memoria de creadores que han contribuido a difundir y proyectar la cultura gallega dentro y fuera de la comunidad.

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