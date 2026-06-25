Padrón celebrará el Día del Orgullo con actividades familiares y un concierto de Broken Peach
La programación incluirá teatro, maquillaje inclusivo, lectura del manifiesto y actuaciones gratuitas en la Praza de Macías
Padrón conmemorará el próximo 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con una jornada festiva y abierta a toda la ciudadanía bajo el lema 'Padrón con orgullo'. La Praza de Macías acogerá durante la mañana una programación gratuita orientada a promover la diversidad, la igualdad y el respeto.
Las actividades comenzarán a las 11.00 horas con Rostros con orgullo, un taller de maquillaje libre y sin géneros impartido por Meiga-i y dirigido a personas de todas las edades. A las 12.00 horas, la compañía Migallas Teatro representará el espectáculo familiar Elas pintan moito.
A las 13.00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto institucional por parte de la concejala de Igualdad, Mariló Saco. La jornada concluirá con un concierto de Broken Peach, previsto para las 13.15 horas.
La participación en todas las actividades será libre y gratuita hasta completar aforo.