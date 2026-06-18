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Padrón

El Concello de Padrón suspende de empleo y sueldo a un trabajador condenado por acoso sexual

El consistorio reactiva además el expediente disciplinario, que podría derivar en su despido

Redacción
18/06/2026 17:52
Fachada del Concello de Padrón
Fachada del Concello de Padrón
Concello de Padrón
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El Concello de Padrón ha acordado la suspensión inmediata de empleo y sueldo del trabajador municipal condenado por acoso sexual a una empleada de otro departamento, tras recibir oficialmente la sentencia judicial que acredita los hechos. 

El alcalde, Anxo Arca, firmó el decreto el mismo día en que los servicios jurídicos municipales tuvieron conocimiento de la resolución, lo que impidió la reincorporación del trabajador a su puesto.

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El Tribunal de Instancia de Santiago ha condenado al trabajador a seis meses de prisión, además de la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante un periodo de un año y medio, así como el pago de una indemnización de 6.000 euros por responsabilidad civil y las costas procesales.

El decreto municipal también recoge la reactivación del expediente disciplinario, que había quedado en suspenso durante la tramitación judicial del caso. A la vista de la gravedad de los hechos recogidos en la sentencia, el procedimiento podría derivar en la sanción máxima prevista por la normativa vigente, el despido del trabajador.

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El Concello de Padrón destaca que, hasta la resolución judicial, se aplicaron diversas medidas preventivas para garantizar la protección de la víctima, en el marco del Protocolo de Acoso, con el objetivo de evitar el contacto entre ambas personas y asegurar su seguridad en el entorno laboral.

Asimismo, el gobierno local reafirma su compromiso con la igualdad, la prevención del acoso y la defensa de los derechos de las mujeres, subrayando que todas las decisiones adoptadas han tenido como prioridad la protección de la víctima y el cumplimiento de la legalidad vigente.

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