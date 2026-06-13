El incendio de Padrón alcanza las 100 hectáreas y evoluciona favorablemente

El incendio ya afecta a 100 hectáreas Concello Padrón

El incendio forestal activo en el lugar de Herbón, en el municipio de Padrón (A Coruña), afecta unas 100 hectáreas, según informa la Consellería de Medio Rural.

Este departamento de la Xunta ha precisado que su evolución es favorable de cara a su estabilización.

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El fuego se decretó este viernes, día con altas temperaturas en Galicia, muy elevadas para la época del año, por encima de los treinta grados, lo que llevó a la Xunta a activar el nivel de alerta 3 (rojo) por episodio de calor en la zona isoclimática del interior de Pontevedra y nivel de alerta 2 (naranja) en las zonas isoclimáticas del noroeste y el interior de A Coruña.

Este sábado, se alcanzará el nivel naranja de alerta en las zonas del interior de ambas provincias y podrían producirse chubascos localmente tormentosos en áreas altas.