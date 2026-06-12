Un incendio en Padrón arrasa 60 hectáreas y obliga a desalojar una vivienda
El fuego, activo en la parroquia de Herbón, ha movilizado un amplio operativo y ha provocado cortes de suministro eléctrico y problemas de cobertura en varias zonas del municipio
Un incendio activo no municipio de Padrón (A Coruña) arrasa xa 60 hectáreas nesta tarde de venres.
Segundo informou a Consellería do Medio Rural, o lume iniciouse sobre as 16.00 horas na parroquia de Herbón e para tentar apagar as chamas mobilizouse un importante dispositivo, que inclúe numerosos medios aéreos.
A columna de fume é visible desde as aforas da cidade de Santiago. Todo iso nunha xornada na que hai activas alertas por calor na comunidade galega.
O alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, explicou que, a causa do incendio tivo que ser desaloxada unha vivenda onde residen tres persoas, aínda que subliña que é un paso que se dá "por precaución" e espera que sexa temporal e poidan regresar canto antes.
O rexedor destacou que hai "moitos medios traballando" desde o primeiro momento para tratar de atallar o lume. Entre as principais dificultades apuntou á orografía do terreo.
Ademais, apuntou que hai parroquias que se quedaron sen luz e nas que tamén escasea a cobertura.