Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Padrón

Un incendio en Padrón arrasa 60 hectáreas y obliga a desalojar una vivienda

El fuego, activo en la parroquia de Herbón, ha movilizado un amplio operativo y ha provocado cortes de suministro eléctrico y problemas de cobertura en varias zonas del municipio

Europa Press
12/06/2026 22:20
721466460_1478820140956105_4182368152319519968_n
A causa do incendio tivo que ser desaloxada unha vivenda onde residen tres persoas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un incendio activo no municipio de Padrón (A Coruña) arrasa xa 60 hectáreas nesta tarde de venres.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, o lume iniciouse sobre as 16.00 horas na parroquia de Herbón e para tentar apagar as chamas mobilizouse un importante dispositivo, que inclúe numerosos medios aéreos.

A columna de fume é visible desde as aforas da cidade de Santiago. Todo iso nunha xornada na que hai activas alertas por calor na comunidade galega.

20260612_Padron_nova_estacion_de_bombeo

Padrón soluciona los históricos problemas de abastecimiento de agua en la parroquia de Cruces

Más información

O alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, explicou que, a causa do incendio tivo que ser desaloxada unha vivenda onde residen tres persoas, aínda que subliña que é un paso que se dá "por precaución" e espera que sexa temporal e poidan regresar canto antes.

O rexedor destacou que hai "moitos medios traballando" desde o primeiro momento para tratar de atallar o lume. Entre as principais dificultades apuntou á orografía do terreo.

Ademais, apuntou que hai parroquias que se quedaron sen luz e nas que tamén escasea a cobertura.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

721466460_1478820140956105_4182368152319519968_n

Un incendio en Padrón arrasa 60 hectáreas y obliga a desalojar una vivienda
Europa Press
20260612_Padron_nova_estacion_de_bombeo

Padrón soluciona los históricos problemas de abastecimiento de agua en la parroquia de Cruces
Redacción
Fachada del Concello de Padrón

Padrón lanza el campamento 'A Vila do Mañá' para este verano
Redacción
Las obras durarán entre tres semanas y un mes

Comienzan las obras de mejora de la N-550 a su paso por Padrón con una inversión de 500.000 euros
Redacción