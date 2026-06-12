Padrón soluciona los históricos problemas de abastecimiento de agua en la parroquia de Cruces

La nueva estación, totalmente automatizada y telegestionada, entra en funcionamiento cuando detecta descensos de presión

El Ayuntamiento de Padrón ha realizado una intervención de urgencia en Tarrío (Pazos) con la instalación de una estación de bombeo de aceleración destinada a evitar caídas de presión en la red municipal de abastecimiento, que afectaban a zonas como Prada, A Picaraña y O Areal, en la parroquia de Cruces. Estos núcleos venían registrando problemas de baja presión y desabastecimiento en épocas de mayor consumo.

La nueva estación, totalmente automatizada y telegestionada, entra en funcionamiento cuando detecta descensos de presión, garantizando así un suministro más estable. Dispone de cuatro bombas, tres en uso habitual y una de reserva en caso de avería.

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Con esta actuación, el Concello da por solucionadas unas incidencias que afectaban a la vida cotidiana de los vecinos.

El Ayuntamiento de Padrón viene realizando varias intervenciones de urgencia con el fin de mejorar sus redes de abastecimiento y saneamiento.

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A esta actuación en Tarrío se suma la mejora del servicio en la Rúa Nova y en la Rúa Pérsico (aún en ejecución), así como en Cortiñas. Actuaciones encaminadas a mejorar la red y solucionar problemas recurrentes que hasta ahora no se habían afrontado con la suficiente diligencia.

El alcalde, Anxo Arca, ha destacado que se trata de una actuación que mejora la calidad del servicio y que forma parte de un plan más amplio de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento del municipio.