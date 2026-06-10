Padrón lanza el campamento 'A Vila do Mañá' para este verano

Fachada del Concello de Padrón Concello de Padrón

El Concello de Padrón pone en marcha este verano el campamento 'A Vila do Mañá', una iniciativa gratuita dirigida a la infancia que combina conciliación familiar, creatividad y aprendizaje a través del juego.

La actividad se desarrollará en el Ceip Rosalía de Castro los días 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de junio, en horario de 07.45 a 15.15 horas, y está destinada a niñas y niños de entre 5 y 14 años. El programa cuenta con un máximo de 50 plazas que se cubrirán por orden de inscripción.

Rois impulsa el Bono Cultura Familia para apoyar la conciliación Más información

Se trata de una propuesta educativa que busca acercar a la infancia al conocimiento del espacio público desde una perspectiva creativa, utilizando herramientas vinculadas a la arquitectura pedagógica, el urbanismo participativo y la expresión artística, con el objetivo de fomentar la imaginación y la reflexión sobre el entorno.

Ames abre la inscripción para los cursos de iniciación al piragüismo en Tapia Más información

El proyecto está subvencionado por el Ministerio de Cultura y el propio Concello de Padrón, dentro de su apuesta por iniciativas de conciliación y educación durante el verano.

Las inscripciones estarán abiertas del 10 al 15 de junio a través de la sede electrónica del Concello o de forma presencial en el Registro Municipal. La lista de admitidos se publicará el 17 de junio en la web municipal y en el tablón de anuncios.