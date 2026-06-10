Padrón lanza el campamento 'A Vila do Mañá' para este verano
La actividad gratuita contará con 50 plazas para niños de 5 a 14 años en el colegio Rosalía de Castro
El Concello de Padrón pone en marcha este verano el campamento 'A Vila do Mañá', una iniciativa gratuita dirigida a la infancia que combina conciliación familiar, creatividad y aprendizaje a través del juego.
La actividad se desarrollará en el Ceip Rosalía de Castro los días 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de junio, en horario de 07.45 a 15.15 horas, y está destinada a niñas y niños de entre 5 y 14 años. El programa cuenta con un máximo de 50 plazas que se cubrirán por orden de inscripción.
Se trata de una propuesta educativa que busca acercar a la infancia al conocimiento del espacio público desde una perspectiva creativa, utilizando herramientas vinculadas a la arquitectura pedagógica, el urbanismo participativo y la expresión artística, con el objetivo de fomentar la imaginación y la reflexión sobre el entorno.
El proyecto está subvencionado por el Ministerio de Cultura y el propio Concello de Padrón, dentro de su apuesta por iniciativas de conciliación y educación durante el verano.
Las inscripciones estarán abiertas del 10 al 15 de junio a través de la sede electrónica del Concello o de forma presencial en el Registro Municipal. La lista de admitidos se publicará el 17 de junio en la web municipal y en el tablón de anuncios.