Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Padrón

Padrón lanza el campamento 'A Vila do Mañá' para este verano

La actividad gratuita contará con 50 plazas para niños de 5 a 14 años en el colegio Rosalía de Castro

Redacción
10/06/2026 11:23
Fachada del Concello de Padrón
Fachada del Concello de Padrón
Concello de Padrón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Padrón pone en marcha este verano el campamento 'A Vila do Mañá', una iniciativa gratuita dirigida a la infancia que combina conciliación familiar, creatividad y aprendizaje a través del juego.

La actividad se desarrollará en el Ceip Rosalía de Castro los días 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de junio, en horario de 07.45 a 15.15 horas, y está destinada a niñas y niños de entre 5 y 14 años. El programa cuenta con un máximo de 50 plazas que se cubrirán por orden de inscripción.

Varios menores disfrutando de las actividades del concello

Rois impulsa el Bono Cultura Familia para apoyar la conciliación

Más información

Se trata de una propuesta educativa que busca acercar a la infancia al conocimiento del espacio público desde una perspectiva creativa, utilizando herramientas vinculadas a la arquitectura pedagógica, el urbanismo participativo y la expresión artística, con el objetivo de fomentar la imaginación y la reflexión sobre el entorno.

cartel piraguismo 2026

Ames abre la inscripción para los cursos de iniciación al piragüismo en Tapia

Más información

El proyecto está subvencionado por el Ministerio de Cultura y el propio Concello de Padrón, dentro de su apuesta por iniciativas de conciliación y educación durante el verano.

Las inscripciones estarán abiertas del 10 al 15 de junio a través de la sede electrónica del Concello o de forma presencial en el Registro Municipal. La lista de admitidos se publicará el 17 de junio en la web municipal y en el tablón de anuncios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Fachada del Concello de Padrón

Padrón lanza el campamento 'A Vila do Mañá' para este verano
Redacción
Las obras durarán entre tres semanas y un mes

Comienzan las obras de mejora de la N-550 a su paso por Padrón con una inversión de 500.000 euros
Redacción
A marcha incluíu unha parada no paseo da Constitución

Padrón reúne a máis de 130 persoas no seu Día da Bicicleta
Redacción
a jornada incluyó además una exposición de trabajos realizados durante el curso

Padrón clausura las Aulas Sénior con un homenaje a sus alumnos más veteranos
Redacción