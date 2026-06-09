Comienzan las obras de mejora de la N-550 a su paso por Padrón con una inversión de 500.000 euros

Las obras durarán entre tres semanas y un mes ANA CONDE

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, supervisaron este martes el inicio de los trabajos de asfaltado en la N-550 a su paso por el municipio, una actuación incluida en el Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Ministerio de Transportes.

Las obras cuentan con un presupuesto de 500.000 euros para el tramo padronés de la N-550 y la N-550a, de los cuales 300.000 euros se destinan a reparaciones urgentes y 200.000 a actuaciones puntuales y de mantenimiento. Los trabajos consisten principalmente en el fresado y reposición del firme para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial.

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Durante la visita, el alcalde destacó la importancia de esta intervención en una vía de alta intensidad de tráfico y celebró el inicio de las obras, que se desarrollarán durante un periodo estimado de entre tres semanas y un mes, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Los trabajos comenzaron esta mañana en la circunvalación y continuarán desde la rotonda del Hotel Scala en dirección hacia Santiago. Posteriormente, está previsto que las obras de mejora se extiendan también a la N-550a, la antigua nacional, desde esa misma rotonda hasta el puente de Pontecesures.

El alcalde destacó que, una vez finalizadas, la infraestructura quedará en condiciones óptimas para garantizar la seguridad del elevado volumen de tráfico que soporta a diario.

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Arca agradeció al Gobierno central la ejecución de esta actuación y subrayó que el municipio “es tenido en cuenta” en las inversiones estatales, valorando la respuesta a las necesidades planteadas por el Concello.

Por su parte, el delegado del Gobierno recordó que, tras esta intervención, el Ministerio de Transportes tiene previsto invertir 3 millones de euros en la humanización de la N-550 a su paso por Padrón, en el tramo comprendido entre A Ponte y el centro de la villa.

Esta futura actuación transformará la vía en un espacio más seguro y accesible, con mejoras para peatones, carril bici, zonas verdes y mobiliario urbano, dentro de una intervención de casi un kilómetro destinada a favorecer nuevas formas de movilidad.