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Padrón

Padrón clausura las Aulas Sénior con un homenaje a sus alumnos más veteranos

El programa, líder en Galicia con 361 participantes, reconoce a José Taboada y Ramonita Vázquez por su trayectoria y ejemplo de envejecimiento activo.

Redacción
05/06/2026 19:53
a jornada incluyó además una exposición de trabajos realizados durante el curso
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JUAN MARTINEZ
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El Auditorio Municipal de Padrón acogió este viernes el acto de clausura del curso 2025–2026 de las Aulas Sénior de Galicia (Ategal), una jornada marcada por el homenaje del Concello a José Taboada y Ramonita Vázquez, los dos alumnos de mayor edad del programa.

El encuentro, que finalizó con un almuerzo de confraternidad, estuvo protagonizado por la emoción, el reconocimiento y la puesta en valor del envejecimiento activo. Las Aulas Sénior de Padrón vuelven a situarse este año como las más numerosas de Galicia, con 361 personas matriculadas.

José Taboada González, de 94 años, es el alumno más veterano no solo por edad, sino también por su trayectoria, ya que participa en el programa desde su puesta en marcha en 1993. Por su parte, Ramonita Vázquez Iglesias, de 93 años, se incorporó tras su jubilación y destacó la amplia oferta de actividades disponibles. 

El alcalde, Anxo Arca, la concejala de la Tercera Edad, Mariló Saco Vigo, y el presidente de Aulas Sénior Galicia, Ángel Fagilde, hicieron entrega a ambos de una figura de Sargadelos y un diploma en reconocimiento a su participación, en un acto que fue recibido con una fuerte ovación.

Fagilde destacó que Padrón lidera en Galicia el número de participantes en este programa, superando a otras ciudades como Santiago, Vigo, A Coruña o Ferrol. También subrayó la fidelidad del alumnado, que mantiene su participación año tras año.

El alcalde puso en valor el papel del programa como ejemplo de envejecimiento activo. “Sodes un exemplo de que se pode envellecer aprendendo cousas novas e facendo moitas actividades. Grazas a vós Padrón é un gran pobo”, señaló Arca, reafirmando además el compromiso municipal con la tercera edad.

La directora del programa en Padrón, Cruz Taboada, agradeció la elevada participación, que este año sumó 45 nuevas incorporaciones, y recordó que “os anos non poden ser un obstáculo para facéndose preguntas e aprender cousas novas”.

La jornada incluyó además una exposición de trabajos realizados durante el curso en distintos talleres, una proyección audiovisual con los momentos más destacados del año y la actuación musical del grupo Amoriños, que animó al público asistente.

El cierre tuvo lugar con un almuerzo de confraternidad en el Restaurante Scala, donde los participantes compartieron experiencias y despidieron el curso hasta el próximo año.

Las Aulas Sénior de Padrón ofrecen cada curso una amplia programación que incluye alfabetización digital, talleres artísticos, cocina saludable, actividades intergeneracionales y viajes culturales, consolidando al municipio como referente en Galicia en formación y ocio para personas mayores.

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