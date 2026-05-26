Padrón es la primera entidad pública en colaborar con la FP Dual de Xardinería y Floraría

Los alumnos realizando trabajos en el curso

El Concello de Padrón se convierte en la primera entidad pública colaboradora de la Formación Profesional Dual del ciclo medio de Xardinería e Floraría del IES Plurilingüe de Valga, permitiendo que dos alumnos realicen su formación práctica en espacios verdes municipales.

Gracias a este convenio, el alumnado podrá combinar la formación académica con experiencia laboral real mediante un contrato formativo remunerado dentro del modelo de educación dual. El acuerdo tendrá una duración de dos años y se desarrolla en colaboración con Feuga, entidad encargada de la gestión del programa.

Durante este curso, los estudiantes realizarán cuatro meses de prácticas, en los que trabajarán en el Xardín Artístico Botánico de Padrón y en el centro urbano de la villa, bajo supervisión constante y en un proceso continuo de aprendizaje.

Pedro Blanco destaca el trabajo de Fademga en favor de la inclusión laboral Más información

Las tareas incluyen trabajos de mantenimiento y conservación de zonas verdes, identificación de especies, replantaciones, tratamientos fitosanitarios, podas, abonado y sustitución de especies según temporada. De hecho, el alumnado ya ha participado en la replantación de más de 6.000 plantas en el invernadero municipal.

Desde el Concello destacan que este espacio funciona como una “aula abierta”, donde el aprendizaje se realiza directamente sobre el terreno y en contacto con las distintas especies vegetales.

El gobierno local subraya también el carácter inclusivo de la formación dual, abierta a distintas edades y perfiles, desde jóvenes en busca de su primer empleo hasta personas adultas que desean reciclarse profesionalmente.

Cientos de trabajadores del metal toman Santiago para exigir desbloquear el convenio Más información

En este sentido, el Concello defiende la importancia de ofrecer oportunidades formativas adaptadas a diferentes realidades educativas, apostando por un modelo más integrador y cercano a la realidad social actual.

Además, el Ayuntamiento prevé seguir impulsando nuevas colaboraciones con la formación profesional en el futuro, con el objetivo de generar más oportunidades para la juventud y mejorar los servicios municipales.