Padrón acogerá el VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España en octubre

Las entidades nacionales, locales y autonómicas en la reunión en Padrón. JUAN MARTINEZ

El Concello de Padrón acogerá del 23 al 25 de octubre el VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, una cita que convertirá la villa en el centro estatal del debate sobre el desarrollo territorial y el turismo sostenible.

La candidatura padronesa fue seleccionada entre distintas propuestas de municipios de toda España para organizar un encuentro que coincide además con el décimo aniversario de la red Pueblos Mágicos de España, integrada actualmente por 169 municipios.

La celebración de este encuentro permitirá reforzar la visibilidad del municipio a nivel nacional y mostrar su potencial turístico ante representantes llegados de todo el país. Durante las jornadas se desarrollarán actividades y visitas que ofrecerán una muestra de los recursos naturales, literarios, gastronómicos, culturales y deportivos del municipio.

La pasada semana visitaron Padrón Noelia Guzmán, directora de Pueblos Mágicos de España, y Francisco Martín, presidente del Ecosistema Mágico de España, para avanzar en la organización del encuentro.

Durante su estancia mantuvieron una reunión en el Concello con el alcalde, Anxo Arca; el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira; la concejala de Turismo, Chus Campos; y el técnico municipal de Turismo, Alberto Rey.

La delegación visitó también diferentes espacios del municipio, entre ellos el auditorio del Campus Tecnológico Cortizo, uno de los escenarios previstos para el programa, así como el Hotel Scala y el Pazo de Arretén.

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, destacó que la elección de la villa como sede “supón un recoñecemento ao traballo que se está a realizar para consolidar Padrón como un destino turístico de referencia, vinculado á cultura, ao patrimonio, á gastronomía e á calidade”.

El regidor subrayó además que el encuentro “permitirá amosar a centos de persoas chegadas de toda España todo o potencial que ten o noso municipio e o importante papel que desempeña dentro do turismo galego”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Chus Campos, señaló que la celebración de este encuentro “representa unha oportunidade para seguir posicionando Padrón dentro das redes turísticas estatais e para fortalecer a colaboración con outros territorios que apostan por un modelo de turismo sostible e ligado á identidade local”.

Campos destacó también que el programa del encuentro “amosará a diversidade de recursos cos que conta Padrón, desde o patrimonio histórico e literario ata a natureza, a gastronomía e a actividade cultural”.

El encuentro reunirá a más de 350 asistentes entre representantes institucionales, empresas, especialistas y agentes vinculados al desarrollo turístico y territorial. La programación estará orientada a la creación de alianzas, al intercambio de experiencias y a la presentación de proyectos vinculados a la dinamización económica y social del territorio.

La celebración coincide además con la reciente incorporación de Padrón a la red Pueblos Mágicos de España, convirtiéndose en la primera localidad de la provincia de A Coruña en integrarse en esta iniciativa estatal. El municipio cuenta además con el reconocimiento del Santiaguiño do Monte como Lugar Mágico de España, una distinción que pone en valor este espacio emblemático.

La adhesión a la red supone la participación de Padrón en una estructura de promoción turística que impulsa acciones conjuntas, rutas temáticas y proyectos de visibilidad en ferias y plataformas especializadas.

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España contará con la colaboración de la Diputación de A Coruña, del Concello de Padrón, de Cortizo y otras empresas vinculadas al territorio. En esta sexta edición se profundizará en el concepto de una “España de oportunidades reales”, promoviendo un modelo de desarrollo basado en la colaboración entre administraciones, empresas y territorio para impulsar iniciativas sostenibles y con impacto a largo plazo.