Padrón, Rois y Dodro sortean 1.000 euros para impulsar las compras en el comercio local

Fachada del Concello de Padrón Concello de Padrón

El Ayuntamiento de Padrón, junto al de Rois y de Dodro participarán desde hoy viernes, 15 de mayo, en una nueva edición de la campaña autonómica 'Merca no teu comercio', una iniciativa impulsada por la Federación de Comercio de A Coruña, la Federación Galega de Comercio y la Xunta de Galicia con el objetivo de fomentar las compras en el comercio de proximidad y dinamizar la actividad económica local.

La campaña se desarrollará hasta el 30 de mayo de 2026 y se llevará a cabo simultáneamente en otras localidades gallegas formando parte de un programa global que contempla un total de 40 campañas en 114 municipios de toda Galicia.

A través de esta iniciativa se busca incentivar las compras en los establecimientos minoristas locales, reforzar el vínculo entre el paisanaje y el comercio de proximidad y contribuir a la dinamización económica de los municipios participantes.

Podrán participar todas las personas que realicen compras en los comercios adheridos de Padrón, Rois y Dodro entre el 15 y el 30 de mayo. Para entrar en el sorteo deberán registrar sus tickets de compra a través de la página web de la campaña, utilizando cualquier dispositivo electrónico, ya sea teléfono móvil, tableta u ordenador.

Además, los propios comerciantes podrán registrar también las compras realizadas por sus clientes desde la misma plataforma, lo que permitirá duplicar las posibilidades de resultar premiado.

Entre todas las personas participantes en la campaña correspondiente a los tres concellos se sortearán un total de 1.000 euros distribuidos en 20 tarjetas prepago de 50 euros cada una, que deberán emplearse después en los propios comercios locales de las localidades participantes.

El sorteo se celebrará el día 1 de junio, mientras que la entrega de premios a las personas ganadoras de Padrón, Rois y Dodro tendrá lugar el miércoles 10 de junio en la Plaza de Macías de Padrón.